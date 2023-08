Elon Musk deelt schokkende beelden uit Zelzate en geeft Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gelijk: “Messed up”

De schokkende beelden van geweld uit Zelzate veroorzaakten donderdag al heel wat ophef in Vlaanderen, maar hebben nu ook de Verenigde Staten bereikt. Zelfs Twitter-topman Elon Musk laat nu van zich horen.

De beelden die sinds woensdag circuleren tonen twee verschillende incidenten, waarbij jongeren door een bende worden uitgescholden en rake klappen krijgen. Op sociale media lokten de beelden een stortvloed aan verontwaardigde reacties uit.

Daar sluit nu ook Elon Musk zich bij: op Twitter reageerde hij op een bericht dat het incident omschrijft als “Marokkaanse immigranten (Over de identiteit van de daders is momenteel nog niets bekend, red.) dwingen een eenzame Belgische jongen om te knielen en hun voeten te kussen. Dit gebeurt overal in het Westen, maar je bent een racist als je daarop durft te wijzen” met de boodschap “Messed up” (vrij vertaald: “Van de pot gerukt”).

Musk reageerde ook instemmend op een bericht van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Die schreef bij de beelden “Weerzinwekkende beelden uit Zelzate. Is dit werkelijk de samenleving waarin u wil leven? Tijd voor recht en orde. Tijd voor het Vlaams Belang!”, waarop Musk reageerde met een uitroepteken.