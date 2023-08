Dé reden om op vakantie te gaan of vakantie te nemen

Die vlucht van het vertrouwde doet ons goed, want door onbekende terreinen op te zoeken, verhogen we onze levenstevredenheid.

Wie zijn eigen vertrouwde omgeving verlaat, doet gegarandeerd nieuwe ervaringen op. En het is net het doen of ontdekken van iets nieuws, dat zo’n positief effect teweegbrengt. Het is namelijk menselijk om fouten of het negatieve te zoeken in de dingen die we kennen. In een nieuwe omgeving daarentegen, ontvang je prikkels die je goed doen.

Een stapje uit je comfortzone zetten kan weliswaar enorm beangstigend zijn, maar eigenlijk is het net ontzettend bevorderlijk voor je mentale welzijn.

Kortstondig vakantiegevoel

Is je vakantiegevoel als sneeuw voor de zon verdwenen zodra je terug aan de slag gaat? Geen paniek. Je reis was geen weggegooid geld, want op vakantie gaan heeft ook een langetermijneffect: het veroorzaakt een verhoogde levenstevredenheid, waardoor onze weerbaarheid tegen stress en andere kwaaltjes van de 21ste eeuw een duwtje in de rug krijgt.

Levenstevredenheid krijg je niet van vandaag op morgen: het komt tot stand door de ervaringen die je jaar na jaar opbouwt. Wanneer je op vakantie gaat en daar nieuwe ervaringen of nieuwe prikkels opdoet, dan blijkt het positieve effect sterker wanneer je het jaar nadien opnieuw op vakantie gaat. Het volgende jaar hetzelfde doen brengt nóg meer voordelen met zich mee. Met andere woorden: levenstevredenheid komt gaandeweg tot stand. Rome is ook niet op één dag gebouwd!

Home sweet home

Voor wie nog niet helemaal overtuigd is om die reis te boeken: geen zorgen, op vakantie gaan hoeft zeker niet duur of ver te zijn. Een nieuwe omgeving vind je ook op tien kilometer van je voordeur, een nieuwe ervaring kan je opdoen door een activiteit of bezigheid te plannen die je niet gewend bent. Goedkoper, maar minstens even voordelig voor je levenstevredenheid!

Bron: Jobat.be