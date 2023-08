Lizzo krijgt steun van dansers na beschuldigingen

De afgelopen weken werden er een aantal deuken in het imago van Lizzo geslagen. Drie voormalige dansers - Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez - beschuldigden de popster van seksuele intimidatie, bodyshaming en het creëren van een vijandige werkomgeving. Kort daarop deelden nog andere ex-medewerkers hun negatieve ervaringen. In een mum van tijd werd het Made in America-festival, waar ze in september headliner zou zijn, geschrapt.

Maar nadat Beyoncé eerder deze week nog ‘I love you Lizzo’ uitriep tijdens haar concert in Atlanta, schieten nu ook dansers van de groepen Bigg Grrrl en Big Boii, die de zangers vergezelden op haar vorige tournee, haar te hulp.

“We hebben de tijd van ons leven gehad tijdens The Special Tour”, begint de brief. “Het was een eer om met zoveel talent op het podium te staan. Bedankt, Lizzo, voor het vermorzelen van de limieten en het intrappen van de deur voor de Big Grrrl- en Big Boii-dansers, zodat we kunnen doen waar we van houden. Je hebt een platform gecreëerd waarop we onze passie aan een hoger doel kunnen koppelen. Niet alleen voor onself, maar voor alle vrouwen en alle mensen die barrières willen doorbreken.”

Lees het volledige statement hieronder.