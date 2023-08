De rijkste Belgen deel 4. De cluster aan huwelijken die leidde tot twee van de rijkste families van ons land

Financieel journalist Ludwig Verduyn duikt in de cijfers: welke Belgische families zitten op het grootste vermogen? Vandaag in deel 4: de families Boël en Janssen. Op het eerste gezicht hebben ze, behalve een paar miljard op hun rekening, niks gemeenschappelijks. Maar schijn bedriegt. Hun stambomen zijn zo in elkaar vervlochten dat de telgen stuk voor stuk verwant zijn aan elkaar, soms tot het zevende knoopsgat, en ze leiden allemaal naar die ene oervader.