Oudsbergen

Een team van het Natuurhulpcentrum is onderweg naar het zuiden van Frankrijk om er een Afrikaanse witte leeuw op te halen bij een leeuwentemmer. De witte leeuw komt zaterdagochtend in het Natuurhulpcentrum aan en gaat eerst in quarantaine. “Tijdens de opendeurdagen in september kan je deze leeuw zien”, zegt Frederik Thoelen.