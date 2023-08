Fiets in beslag genomen op Pukkelpop? Je kan hem ’s ochtends pas weer oppikken

Hasselt

Een vijftigtal Pukkelpopbezoekers kreeg gisterenavond een onaangename verrassing toen ze hun fiets wilden gaan oppikken. Politie LRH en Stad Hasselt verwijderden alle wildgeparkeerde fietsen langs de Kempische Steenweg om nooduitgangen te vrijwaren. Het parkeerverbod voor fietsen geldt rond het festivalterrein en in de omliggende straten. Wie zijn of haar fiets terug wil, kan die gaan afhalen aan de fietsenstalling, tegenover de kerk van Kiewit. Je moet dan wel een beschrijving kunnen geven of een foto kunnen tonen. Neem ook je identiteitskaart en de sleutel of cijfercode mee. Intussen werden al een tiental fietsen opgehaald.

Je fiets afhalen kan elke festivaldag van 10 tot 22 uur en ook nog op maandag tussen 8 en 13 uur. Voor wie van Hasselt komt, is er overigens ook een kleinere fietsenparking beschikbaar. Daarvoor rijd je de Berkenlaan in, waar de fietsenparking vervolgens staat aangegeven. “We bekijken hoe we volgend jaar hier een grote fietsenstalling kunnen voorzien”, reageert burgemeester Steven Vandeput. ”Zo kunnen ook festivalgangers die vanuit Hasselt komen makkelijk hun fiets achterlaten.”