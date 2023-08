Vriendengroep De Gladde Lommelaar vieren 10-jarig bestaan

“Wij zijn een vriendengroep die zijn gegroeid uit enkele oude leiding van de Chiro van Kattenbos van lang geleden”, vertelt Toon Deferm, die dit jaar de voorzitter is van de Gladde Lommelaar. “We zijn met een aantal vrienden begonnen en ondertussen zijn we uitgegroeid tot een groep van meer dan 50 personen. De laatste jaren is het aantal leden wel stabiel gebleven.”

“Elk jaar kiezen we een andere voorzitter of voorzitster”, legt Toon uit. “We doen ook verschillende activiteiten. Dit jaar zijn er zo’n 12 activiteiten die we met de groep doen. We deden al een leuke kidsnamiddag, maar we gaan ook tweejaarlijks op weekend zonder kinderen. Het andere jaar organiseren we een camping zodat we met de kinderen enkele dagen gezellig kunnen gaan kamperen. Op onze vorige activiteit, een tuinfeest, kwam de burgemeester zelfs langs om ons te entertainen.” (nma)