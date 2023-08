Pamela Anderson kiest voortaan resoluut voor make-uploze look

Ze is intussen 56, maar van haar oorspronkelijke allure is ze nog niets verloren. Anders ziet ze er wel uit en dat is niet altijd makkelijk, geeft ze aan in een interview met Elle: “Ik denk dat we er allemaal een beetje gek beginnen uit te zien wanneer we ouder worden. En eerlijk, ik lach weleens met mezelf wanneer ik in de spiegel kijk. “Wow, dit is echt… wat gebeurt er met me?, zeg ik dan. Het is me wat.”

Dat betekent echter niet dat ze zich verstopt achter een laag make-up, integendeel. Toen haar vaste make-up artist Alexis Vogel in 2019 stierf aan borstkanker besloot ze namelijk om voortaan (bijna) make-uploos door het leven te gaan. Haar nieuwe look vindt ze naar eigen zeggen “bevrijdend, leuk en een beetje rebels”. Want op een moment waarop iedereen uren spendeert aan make-up, gooit het nineties icoon het over een andere boeg. Resultaat? Een natuurlijker uitziende Pamela, die in haar dagelijks leven vaak zonder smokey eyes gespot kan worden.