Brit Alex Yee pakt de zege op testevent olympische triatlon in Parijs, Jelle Geens eindigt als achttiende

De Brit Alex Yee heeft zich de beste getoond tijdens het testevent in het triatlon voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het parcours in de Franse hoofdstad was vrijdag identiek aan dat van volgend jaar tijdens de Spelen. Van Belgische zijde werd Jelle Geens achttiende en Noah Servais 33ste. Marten Van Riel werkt verder aan zijn herstel en nam niet deel.