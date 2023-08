Afsluiten in stijl: Heerse Performance Club laat motoren nog één keer ronken

De Heerse Performance Club of kortweg Heersers sloten vorige maandag een decennium vol performance en tuning af met een grote automeeting in het centrum. “We stoppen ermee omdat het kostenplaatje te hoog oploopt. Maar we wilden in stijl afsluiten.”

“In 2013 zijn we gestart met een groep autoliefhebbers uit Heers en omgeving die de passie voor getunede auto’s en bier deelden”, vertelt Mathias Gos van de Heersers. “Een jaar later hielden we al de eerste editie van onze Tuning Night, want er waren hier veel te weinig auto-evenementen.”

De volgende jaren werden een succesverhaal, met ook nog de organisatie van performance dagen, American en retro events en rondritten. Maar corona stak een stevige stok in de wielen. “De eventsector is intussen veranderd, de verplichtingen zijn niet mals voor vzw’s die dit soort evenementen willen organiseren. Het kostenplaatje loopt hoog op en dan is de fun eraf voor onze vriendenkring. Maar we wilden nog één keer knallen en in stijl afsluiten.”

© frmi

Back to the basics

Dus gingen de Heersers maandagavond back to the basics voor de allerlaatste editie van hun Heerse Performance Night. Maar liefst 350 getunede wagens en 750 autofanaten palmden het centrumplein en een deel van de Nieuwe Steenweg in. Honderden bezoekers konden nog een laatste keer performance cars, classic cars, oldtimers en Amerikaanse trucks in het centrum bewonderen. “Heers was te klein”, lacht Gos. “Ook de afterparty in de lokale horeca maakte van deze laatste editie nog een topeditie. Wie weet begint het over enkele jaren toch weer te kriebelen bij onze dertig leden en komen we nog eens eenmalig terug.”(frmi)

© frmi