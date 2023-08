Officieel: Napolitaans kampioenenmaker Luciano Spalletti is nieuwe bondscoach van Italië

Luciano Spalletti, die zich afgelopen seizoen met Napoli voor het eerst in 33 jaar tot Italiaans landskampioen kroonde, wordt de nieuwe bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) kondigde hem vrijdag aan als opvolger van Roberto Mancini.

De 64-jarige Spalletti behaalde het voorbije seizoen het grootste succes uit zijn carrière. Hij bezorgde als T1 Napoli een eerste landstitel sinds 1990. Na het fantastische seizoen verliet hij de Zuid-Italiaanse club ondanks een doorlopend contract van een seizoen. Beide partijen kwamen een vertrekclausule overeen, waarbij zijn nieuwe werkgever een bedrag van drie miljoen euro moet betalen als Spalletti voor juni 2024 ergens opnieuw aan de slag gaat. Dat bedrag daalt elke maand met 250.000 euro. Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis gaf al aan vast te zullen houden aan de vergoeding. De FIGC zou juridische pistes onderzoeken om onder de clausule uit te komen.

Spalletti moet de Squadra Azzurra naar het EK van volgend jaar in Duitsland leiden. Italië is de uittredende Europese kampioen, maar slaagde er niet in zich te plaatsen voor het WK van vorig jaar in Qatar. Op 9 september komen de Italianen opnieuw in actie in de EK-kwalificatiewedstrijd bij Noord-Macedonië. Drie dagen later volgt de thuiswedstrijd in Milaan tegen Oekraïne.

Mancini stond sinds mei 2018 aan het roer bij de Azzurri. Hij leidde hen naar de Europese titel in 2021 en tweemaal een derde plaats in de Nations League (2021 en 2023). Onder Mancini bleef Italië 37 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen, een recordreeks die in oktober 2021 eindigde. Vorige zondag kondigde hij zijn vertrek aan.