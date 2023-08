Kinderen leven zich uit met racewedstrijden, voetbal en zaklopen in de Klaprozenstraat

Hasselt

De Klaprozenstraat in Runkst doet dit jaar voor het eerst mee aan de speelstraatactie van de stad. “En het is een voltreffer”, lacht Sylvie Gabriëls. “Als het weer een beetje meezit, zijn elke dag vanaf ongeveer drie uur niet alleen een heel pak kinderen, maar ook flink wat ouders op de afspraak om te spelen en te buurten. Onze straat bestaat nog maar een jaar of acht en dus wonen hier heel veel jonge gezinnen met kleine kinderen. Die amuseren zich nu te pletter, onder meer op het springkasteel, dat we jammer genoeg maar één dag krijgen van de stad. De grotere kinderen organiseren racewedstrijden op de fiets. Ze kunnen hier in alle veiligheid rondjes maken, want onze straat heeft de vorm van een rechthoek. Ze kunnen dus het blokje rond rijden. Ook voetbal, petanque, badminton en zaklopen zijn erg populair.” (raru)