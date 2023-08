Oscarwinnende film met Sandra Bullock onder vuur nu verhaal mogelijk niet helemaal waarheidsgetrouw is

De Oscarwinnende adoptiefilm The blind side (2009), met Sandra Bullock in de hoofdrol, zou toch niet helemaal waargebeurd zijn. De Amerikaanse voetbalster Michael Oher (37) op wie het verhaal is gebaseerd, zegt dat hij pas onlangs weet dat hij nooit officieel geadopteerd is. “Dikke leugens”, zegt de familie die Oher al die jaren opving.

Theblind side, was dé feelgoodfilm van 2009. Over een Amerikaans koppel dat de zwarte tiener Michael van straat haalde en in hun gezin opnam, omdat zijn crackverslaafde moeder niet meer voor hem kon zorgen. Michael Oher bleek een ongelooflijk sporttalent, dat uitgroeide tot een van de beste quarterbacks (verdedigers) van het Amerikaanse voetbal. Eerst schreef Michael Lewis (ook bekend van Moneyball) er een boek over. Dat werd verfilmd met Sandra Bullock in de rol van adoptiemoeder. Ze kreeg er de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol voor.

Maar nu, veertien jaar later, ontploft het sprookje. De Amerikaanse sportzender ESPN kreeg begin deze week het dossier van 15 bladzijden in handen, dat Michael Oher (37) neerlegde bij de rechtbank van Tennessee. Hij klaagt het koppel Sean en Leigh Anne Tuohy aan omdat ze hem nooit officieel hebben geadopteerd, waardoor hij nooit kon delen in de vergoeding die zij kregen voor het verfilming van zijn levensverhaal. Hij eist een schadevergoeding van 15 miljoen dollar en hij wil niet dat het koppel nog langer geld verdient aan zijn naam.

Voetbalster Michael Oher liep naar eigen zeggen een vergoeding van de film mis, omdat hij nooit geadopteerd zou zijn. — © AFP

Het klopt dat Sean en Leigh Anne Tuohy geld kregen voor de verfilming van hun verhaal. Het zou gaan om alles samen 700.000 dollar. Voetballer Michael Oher zegt dat hij daarvan niets zag omdat hij nooit een officieel erkend lid van het gezin Tuohy was, omdat hij nooit officieel is geadopteerd.

Snelle regeling nodig

Dat klopt ook. Het koppel Tuohy vroeg enkel maar de voogdij (conservatorship, is de Amerikaanse term) over Michael. Daardoor kregen ze de verantwoordelijkheid over Michaels financieel en mentaal welzijn. “We kozen voor dat statuut omdat het sneller te regelen was dan adoptie van een jongen van die leeftijd. We hadden een snelle regeling nodig om Michael te kunnen inschrijven aan een sportschool”, verdedigt Sean Tuohy nu die keuze van toen. Aan de krant The Washington Post zei specialiste familierecht Barbara Moss deze week dat ‘conservatorship’ eigenlijk pas kan na advies van een arts. “Wat hier niet is gebeurd. Vreemd.”

Volgens het echtpaar Tuhoy was een voogdijschap sneller te regelen dan een volledige adoptie. — © AFP

Conservatorship (of voogdij) dus, maar geen adoptie. En daardoor deelde Michael Oher niet in al het geld dat zijn “ouders” kregen voor de film. Dat deelden ze alleen met hun twee natuurlijke kinderen. Dat beweert Oher. Maar in een interview met The Washington Post spreekt Michael Lewis, die het boek schreef waarop de film is gebaseerd, dat tegen. “Ik ken Sean Tuohy sinds mijn kindertijd. Hij is de meest eerlijke man die ik ken. Ik geloof hem wanneer hij zegt dat Michael zijn deel kreeg van het The blind side-geld.” Donderdag herhaalde ook de Tuohy-advocaat aan de Amerikaanse media: “Michael heeft altijd zijn eerlijk deel gekregen.”

Michael Oher beweert ook nog dat hij pas sinds februari dit jaar weet dat hij nooit geadopteerd is. Dat is vreemd want in zijn biografie I Beat the Odds van 2011 schrijft hij letterlijk: “Sean en Leigh Anne Tuohy zijn mijn voogden. Ik ben niet geadopteerd. Maar wat doet dat er toe? Dit voelt echt als mijn familie.”

Sean Tuohy Jr., de zoon van de voogd van Oher en dus een beetje zijn broer, zegt dat Oher al twee jaar dreig-sms’jes stuurt in de zin van: “Wanneer jullie mij geen geld geven, zal ik de wereld vertellen dat jullie me nooit adopteerden en dat jullie me niet lieten delen in het succes van de film.”

Geen geldtekort

Het is niet dat Oher in geldnood zit. Hij kan goed leven van het geld dat hij tot vier jaar geleden nog als sportman verdiende. En hij laat er anderen van profiteren via zijn Oher-steunfonds. Ook de Tuohy’s zitten er warmpjes in. Ze runnen een keten van fastfood-restaurants. En sinds de film reist Leigh Anne Tuohy het land rond als motivational speaker met de voordracht: “De kracht van vreugdevol geven”. Op de site celebrityspeakersbureau.com is ze te boeken voor een af te spreken bedrag dat ligt tussen 50.000 en 100.000 dollar.

Heel deze affaire werpt een lelijke schaduw over de Oscar die Sandra Bullock kreeg voor haar vertolking van Leigh Anne Tuohy in The blind side. Op sociale media wordt al geroepen dat Bullock haar beeldje moet inleveren omdat de film een leugen is en zeker Bullocks slagzin “You threaten my son, you threaten me (‘als je mijn zoon bedreigt, bedreig je mij’).”

De actrice, die nog rouwt om de dood van haar partner Bryan Randall twee weken geleden, reageerde nog niet persoonlijk. Quinton Aaron, die haar “adoptiezoon” speelde, mengde zich wel al in de debatten: “Wat voor onzin is dat? Sandra is een actrice, zij speelt een personage en deed dat zeer goed. Je kan haar toch niet afrekenen op het feit dat het filmverhaal niet helemaal strookt met de werkelijkheid. Komaan. Laat haar toch met rust.”