Samana Opitter op minicruise in Maasbracht

“Rond 13 uur kwamen we aan in de haven”, klinkt het bij de leden van Samana Opitter. “Na melding bij de bemanning van het schip van rederij Cascade mochten we aan boord. Er waren plaatsen gereserveerd voor onze groep. Van zodra het schip vertrok, kregen we een smakelijke lunch. De minicruise, boordevol unieke belevenissen, duurde 3,5 uur. Het schip vertrok richting Roermond. Aan de sluis Linne konden we ervaren hoe het is om te zakken in een sluis.”

“We kwamen langs drijvende huisjes van Resort Marina Oolderhuuske en we hadden een mooi zicht op de jachthaven en de watersportschool”, klinkt het. “En terwijl we rond het eiland Hatenboer vaarden, hadden we een mooi uitzicht op de skyline van Roermond. Op onze terugweg passeerden we weer de sluis Linne. Deze keer moest het schip 4 meter stijgen in de sluis. Tijdens de rondvaart konden we ook genieten van een lekker drankje, een advocaatje met slagroom, een stukje taart of een ijsje. Stipt om 17 uur legde het schip aan aan de terminal van rederij Cascade. Rond 18 uur waren we terug in Opitter. Na deze mooie, deugddoende rondvaart ging iedereen tevreden naar huis.”