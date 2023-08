Roméo Lavia kondigt vertrekt bij Southampton aan (maar zegt nog niet waar hij naartoe gaat)

Rode Duivel Roméo Lavia heeft zijn vertrek bij Southampton aangekondigd. Vermoedelijk wordt later op de dag bekendgemaakt dat hij naar Chelsea verhuist.

Via Instagram nam de 19-jarige middenvelder afscheid van de fans van The Saints. Lavia werkte zich in geen tijd op tot een sleutelspeler en stal daarmee de harten van de fans. Maar ook hij kon de degradatie uit de Premier League niet afwenden. “Ik zal jullie voor eeuwig dankbaar zijn”, postte de jonge Brusselaar.