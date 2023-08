Billie Eilish-fans wachten al sinds 3 uur vannacht aan poorten van Pukkelpop: “Ze is het allemaal waard”

Om 11 uur gaat de Pukkelpopweide officieel open. Naomi (17), Loke (20) en Britt (20) staan al sinds 8 uur ’s ochtends aan de ingang. “We hebben om 6 uur de trein genomen in Aalst”, zegt Naomi. “Als de deuren straks opengaan, trekken we een spurtje naar het hoofdpodium, waar we de hele dag zullen wachten”. Gelukkig hebben de meiden een tactiek: “zo snel mogelijk lopen en zo weinig mogelijk drinken. We moeten alleen nog nadenken of we elkaar gaan afwisselen. We hebben nog 1,5 uur de tijd” klinkt het. De meisjes zijn alleszins vastberaden om hun favoriete idool vanop de eerste rij aan te moedigen. “Alleen dan is onze eerste dag geslaagd”

Naomi (17), Loke (20) en Britt (20) staan al vanaf 8 uur deze morgen aan de ingang. — © Stien Vanbaelen

Van heinde en ver

De fans van Billie komen van ver! Emilie (17) woont in het Nederlandse Den Haag, maar onderbrak speciaal voor haar idool haar vakantie in Frankrijk. “Ik heb een vliegtuig genomen en 4 treinen. Als de deuren zo meteen opengaan, ga ik zo hard lopen dat mijn benen ervan af vallen”. Emilie slaat graag een babbeltje met andere fans, zoals Stefane (49) die naast haar staat. Ook hij is helemaal van Frankrijk naar hier gereisd. “Ik hoop vooraan te kunnen staan tijdens het optreden straks”

© Stien Vanbaelen

Grace en Corin (17 en 18) stonden om 3 uur vannacht al aan te schuiven aan de ingang van de Pukkelpopweide. Ze vlogen helemaal uit Londen om hun favoriete zangeres te zien. “We zijn gisteren aangekomen, en verbleven in een hotel. Maar veel hebben we niet geslapen”. Het totale tripje kost hen zo’n 500 euro per persoon. Voor Corin is het zelfs de eerste keer dat ze het vliegtuig neemt. “Billie is het allemaal waard.”

Grace en Corin (17 en 18) stonden om 3 uur ‘s ochtends al aan te schuiven aan de ingang. — © Stien Vanbaelen

“We kijken ernaar uit”

Emmely (22) Evelyne (21) komen helemaal van Kortrijk en Antwerpen om hun idool Billie Eilish te zien. Om 6.30 uur waren ze al op post, hier aan de ingang van de Pukkelpopweide. “We gaan lopen en hopen op het beste”, klinkt het. “Een plekje op de eerste rij zou geweldig zijn. Voor Evelyne is het haar eerste Billie optreden, Emmely ziet haar idool straks voor de derde keer. “We zijn ook fan van Yungblud en Bazar, dus het is niet zo erg dat we de hele dag aan de main moeten staan. We kijken ernaar uit.”

Emmely (22) evelyne (21) komen helemaal van Kortrijk en Antwerpen om hun idool te zien. — © Stien Vanbaelen