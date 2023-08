Prijs van bouwgrond in Vlaanderen stijgt tot 429 euro per vierkante meter: Oost-Vlaanderen is nu duurste provincie

Een bouwgrond wordt nog altijd duurder: in Vlaanderen ligt de mediaanprijs nu al op 429 euro per vierkante meter, zo blijkt uit de jongste Notarisbarometer. Dat is een stijging met ruim 13 procent op jaarbasis. Op vijf jaar tijd werd bouwgrond meer dan de helft duurder.

Voor het eerst werd de grens van 400 euro per vierkante meter overschreden. In 2022 lag de mediaanprijs voor bouwgrond op 379 euro per vierkante meter. Bij een mediaanprijs is de helft van de verkopen duurder, en de helft goedkoper.

Oost-Vlaanderen is nu de duurste provincie: de mediaanprijs per vierkante meter steeg er tot 554 euro. Limburg is het goedkoopst: een bouwgrond kost er slechts 230 euro per vierkante meter. Vlaams-Brabant -vorig jaar nog de duurste provincie- was de enige provincie waar de prijs per vierkante meter daalde: -10,6 procent tot een mediaanprijs van 403 euro per vierkante meter.

Een perceel bouwgrond blijft wel het duurste in Vlaams-Brabant, met een mediaanprijs van 260.108 euro in de eerste jaarhelft. Oost-Vlaanderen was de tweede duurste provincie, met een mediaanprijs van 256.943 euro. Limburg was de goedkoopste provincie, met een mediaanprijs van 140.034 euro.

De verkoop van bouwgronden daalde in de eerste jaarhelft met 4 procent in Vlaanderen zo blijkt nog uit de Notarisbarometer. Voor heel België gaat het zelfs om een daling met 10 procent op jaarbasis.

“Bouwgrond wordt steeds schaarser en dus ook duurder. Op de nieuwbouwmarkt is het een stuk rustiger, waardoor er minder bouwgronden verkocht worden. Steeds meer mensen kiezen voor renovatie, maar ook voor sloop en heropbouw van oude woningen: na de sloop van een bestaande woning, wordt een nieuwbouw neergezet zonder dat er een bouwgrond moet worden gekocht”, aldus Bart van Opstal van Notaris.be.