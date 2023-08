Dit mag je verwachten van Billie Eilish op Pukkelpop

Om een schatting te maken van wat Billie Eilish (21) vrijdag zal brengen op het Pukkelpop-podium kijken we even naar het Hongaarse Sziget-festival. Daar sloot ze het festival af op de Main Stage. Het was een show om in te kaderen.

Billie Eilish speelde in Boedapest een gevarieerde set van vijfentwintig songs, waaronder Bad Guy, Everyting I Wanted en haar recente Barbie-track What Was I Made For. In Kiewit krijgt ze exact evenveel tijd – negentig minuten, om precies te zijn – dus is de kans groot dat ze dezelfde show zal spelen. Als ze tenminste de kans krijgt want in Hongarije moest ze even stoppen met Bury A Friend omdat ze volledig werd overstemd door het krijsende publiek.

Billie Eilish werd overstemd door het krijsende publiek. — © EPA-EFE

In Oxytocin werd het publiek getrakteerd op vuurwerk, maar het waren de rustige nummer waarmee Billie Eilish echt schitterde: Idontwannabeyouanymore, Lovely, My Future... In het akoestisch gedeelte met songs als Your Power, TV en I Love You werd ze door broer Finneas begeleid op gitaar. De show was een gestroomlijnd visueel spektakel met lasers, confetti en vuur. De spontaniteit waarmee Eilish over het podium bewoog, had iets roekeloos. Tegelijk bezit ze de gave om een show voor een publiek van negentigduizend mensen een intiem karakter te geven. Dat deed ze bijvoorbeeld door regelmatig met haar publiek te praten, te checken of iedereen nog oké was. Het was een show die de Hongaren niet snel zullen vergeten. Hopelijk wordt het optreden op Pukkelpop, vrijdag om 23.00 uur op de Main Stage, even memorabel.