WK-ganger Frederik Frison verlaat Lotto-Dstny en kiest voor Q36.5

“Niet dat ik weg moest bij Lotto-Dstney maar het aanbod dat ik van Q36.5 heb gekregen, kon ik niet naast mij neerleggen”, aldus Frison. “Ik ben 32 jaar, dan moet je elke kans grijpen die zich voordoet. Het financiële aspect heeft dus zeker meegespeeld. En ik heb mij geïnformeerd. Het is een mooi project, gedragen door een Zwitserse bank, met goed materiaal en met Vicenzo Nibali als technisch raadgever. En ze rijden zowat alle Vlaamse voorjaarswedstrijden.”

Frison (r) in de finale van Brugge - De Panne. — © BELGA

Niet onbelangrijk voor iemand met de kwaliteiten van Frison. De Vlaamse klassiekers liggen hem het best. Met vierde plaatsen in zowel Brugge – De Panne als Gent-Wevelgem reed de Kempenaar een opvallend voorjaar. “Ik ga dan ook een vrije rol krijgen in die wedstrijden”, klinkt het. “Ik wil wel eens zien wat dat geeft. Het team heeft intussen ook Giacomo Nizzolo vastgelegd. Ik ga er vanuit dat ik ook een rol zal krijgen in de voorbereiding van de sprint.”

Frison vindt bij het Zwitserse team onder meer onze landgenoot Tom Devriendt terug. Algemeen manager is de Zuid-Afrikaan Doug Ryder, destijds de drijvende kracht achter het Qhubeka-project.