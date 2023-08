Bedrijfsleiders van Stint-bolderkarren riskeren levenslange celstraf: “Ze wisten dat het schadelijk was”

Vijf jaar na het ernstige ongeluk met een Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen bij een aanrijding door een trein, worden zij beschuldigd van “het op de markt brengen en verkopen van een schadelijk product, waarvan ze wisten dat het schadelijk was”. Het Nederlandse gerecht legt de verdachten ook valsheid in geschrifte ten laste, die de directeurs zouden hebben gepleegd om te verhullen dat het voertuig gevaarlijk was.

“Hoewel verdachten wisten van diverse gebreken, werd er onvoldoende actie ondernomen en bleef de Stint met die gebreken bij vele kinderdagverblijven in gebruik, met alle risico’s van dien.” Zo had het bedrijf volgens het Nederlandse gerecht eerdere meldingen gekregen dat de elektrische bolderkar plotseling stil kon vallen of niet meer remde. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de rechter zal komen.

Oprichter Edwin Renzen is naar eigen zeggen blij dat eindelijk duidelijk zal worden over wat er die dag precies is voorgevallen. “We hebben altijd aan alle onderzoeken meegewerkt, inclusief het strafrechtelijk onderzoek”, zegt Renzen, die ervan uitgaat dat hij een van de leidinggevenden is die vervolgd zullen worden.

Archiefbeeld — © Belga

Vier dode kinderen

Bij het fatale ongeluk op 20 september 2018 kwamen vier kinderen – Dana (8) Fleur (5) Kris (4) en Liva (4) – om het leven. De oudere zus van Dana en Liva en de begeleidster van een crèche raakten zwaargewond. De Stint kwam op een spoorwegovergang terecht, en werd aangereden door een trein. Waarom het voertuig niet tijdig tot stilstand kwam, is nog altijd onduidelijk.

Het Nederlandse gerecht laat weten dat recent met de slachtoffers en nabestaanden is gesproken over de aanstaande strafzaak. “Zij vinden het heel belangrijk dat er uitgebreid onderzoek is gedaan, en dat de verdachten zich moeten verantwoorden om uitleg te geven over onze bevindingen en beschuldigingen. Ook bijna vijf jaar na het ongeluk is de impact van het ongeluk nog altijd groot.”

De families van de overleden kinderen zijn naar eigen zeggen opgelucht dat de leidinggevenden en producenten van de Stint alsnog worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.