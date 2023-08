Ruben van Bommel opent ook in Europa zijn rekening: zoon van Antwerp-coach scoort fraaie goal voor AZ

AZ heeft de play-offs van de Conference league bereikt. De Nederlanders wonnen thuis - na de eerdere uitzege op de Andorrese ploeg - met 2-0 van het toch wel nietige Santa Coloma. Uitblinker Ruben van Bommel luisterde zijn Europese debuut op met een fraaie treffer. Tegen het Noorse SK Brann mogen de Noord-Hollanders het nu in een tweeluik gaan uitmaken voor een plek in de groepsfase.

Trainer Pascal Jansen eiste beterschap van zijn manschappen, na de nipte 1-0 zege in Andorra. De coach begon weer met Van Bommel in de basis. Jesper Karlsson ontbrakt net als zondag in de selectie van AZ. De Zweedse linksbuiten deed tegen Go Ahead Eagles niet mee vanwege een schorsing en nu hield een lichte blessure hem aan de kant.

De woorden van Jansen hadden in de eerste 20 minuten van de eerste helft effect, want toen waren er kansen om al het verschil te maken. Sven Mijnans zette Van Bommel alleen op Santa Coloma-keeper Josep Antonio Gomes Moreira, maar die redde nog. Daarna kakten de Alkmaarders wat in.

Schitterende treffer Van Bommel

Totdat Van Bommel zich vlak voor rust weer liet gelden, en hoe. Bij zijn Europees debuut scoorde de 19-jarige een fraaie treffer na aangeven van Vangelis Pavlidis. De linksbuiten schoot in de 41e minuut van ver met links met een boogbal over Josep Antonio Gomes Moreira heen: 1-0.

Direct na rust mocht het welhaast een wonder genoemd worden dat de Alkmaarders niet verder uitliepen, maar de tweede treffer bleef uit. Ook Dani de Wit had moeten scoren, want na 66 minuten was het ’pas’ 1-0 en dat had al veel meer moeten zijn, tegen de nummer 3 van Andorra. Ook invaller Mayckel Lahdo kreeg de bal er tot twee keer toe niet in, waarbij één keer de lat in de weg stond. Wel was het spel een stuk beter ten opzichte van een week eerder.

In de 78e minuut was het dan toch raak voor Lahdo. Djordje Mihailovic - een andere AZ-invaller - mocht randje buitenspel zo doorlopen, omspeelde de keeper, maar de meegelopen Zweed Lahdo was er als de kippen bij om de bal in het lege doel te schieten: 2-0. Een matige score gezien de kansenregen op het veld, maar ruim voldoende om de play-offs te bereiken.

Nu tegen Sk Brann

De Alkmaarders spelen nu dus in de play-offs van de Conference League tegen SK Brann. De Noorse club won voor eigen publiek in Bergen de return tegen FC Arouca met 3-1 en werkte daarmee de 2-1-nederlaag van vorige week in Portugal weg.

De ploeg van trainer Eirik Horneland scoorde drie keer in de eerste helft. FC Arouca deed kort na rust wel iets terug, maar wist er geen verlenging uit te slepen. De laatste keer dat Brann tegen een Nederlandse ploeg speelde, was in 1996. Toen waren ze in een tweeluik in de toen nog Europa Cup II verrassend te sterk voor PSV. Bij de Noren speelde in de spits toen Tore-André Flo, die later nog furore zou maken bij Chelsea.

De Alkmaarse club bereikte vorig seizoen via de voorrondes het hoofdtoernooi van de Conference League en wist daarin zelfs door te dringen tot de halve finales. West Ham United bleek daarin te sterk en won vervolgens het toernooi.