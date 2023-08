The Subs: Sinterklaas daalt neer te Kiewit (en ook nog de Kerstman)

Ooit zagen we Sinterklaas over ons hoofd vliegen op Werchter. Nu zagen we de Goedheiligman op zijn troon door de Dancehall van Pukkelpop gedragen worden.

Enfin, het was le colonel, begaaide gast uit Walifornia, neef van de beste boulettenmaker in de Vurige Stede Luik, we kid you not. Dit was uiteraard de Pope of Dope, het hoogtepunt in de set van The Subs.

Ze gingen XL op Pukkelpop met een hele rits gasten. Sylvie Kreusch in het begin en met Walk walk later in de set, maar dan op beats. Chibi Ichigo even achter de microfoon en Jan Paternoster van Black Box Revelation die zijn gitaar wat kwam martelen. Wat een fucking chaos was het, en met al die gasten eigenlijk nog meer. Begrijp ons niet verkeerd: The Subs zijn een elektronische band, maar het is de punkattitude die het hoogste woord voert. Chaos welkom daar, onvermijdelijk zelfs.

(Lees verder onder de foto)

© Sven Dillen.

Toch: als frontbeest Jeroen De Pessemier Iggy Pop-gewijs loos gaat, met wankele uitstapjes op het publiek, met vodka voor de eerste rij, dan vonden we The Subs nog altijd het beste. Met een set van meer dan twee uur (!) was er ook variatie nodig. In het tweede deel kwam Daft Punk langsgefietst, net als Massive Attack en Tsar B die Turn the tide van Sylver zong… Maar omdat de set zo lang duurde, werd het een van hoogtes én laagtes.

Rest de vraag: gaat deze show nu een one off zijn, of is er een remixalbum met die gasten in maak? Hoedanook: bij het verlaten van de tent zong de meute Whitney Houston en Maria Carey, songs die kwamen aangewaaid vanuit de Boiler. Niet alleen Sinterklaas, maar ook Kerst in augustus: de seizoenen zijn echt naar de botten.