Gevaar geweken na ammoniaklek op Nederlands industrieterrein vlakbij Limburgse grens

Het gevaar van het ammoniaklek dat in de nacht van donderdag op vrijdag ontstaan was op het industrieterrein Chemelot in het Nederlandse Geleen, vlakbij de grens met Maasmechelen en Dilsen-Stokkem, is geweken. Dat meldt de Nederlandse Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De Nederlandse brandweer werd donderdagavond omstreeks 23.45 uur opgeroepen en de hulpdiensten sloegen groot alarm. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ging het om een gevaarlijk lek.

Terwijl de bedrijfsbrandweer op zoek ging naar de bron van het lek, dat zich ergens midden op het terrein van Chemelot zou bevinden, zette de brandweer waterschermen op om verdere verspreiding van de ammoniak te voorkomen.

Geleen ligt vlak bij Maasmechelen en Dilsen-Stokkem. Op vraag van Belga kon de politie van Maasmechelen, op een tiental kilometer van het industrieterrein, geen informatie geven over maatregelen die aan deze kant van de grens genomen zouden worden tegen de ammoniakwolk.

Uiteindelijk bleek dat het lek afkomstig was uit een vat met ongeveer vijf kubieke meter ammoniak, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op X, het voormalige Twitter. De afsluiter van het vat is dichtgemaakt en daarmee is het gevaar geweken. Metingen buiten het terrein geven geen verhoogde concentraties weer, maar mogelijk is er wel nog een geur waarneembaar. Ook dat is niet gevaarlijk.

De Nederlandse snelweg A2 is opnieuw open. Die was uit voorzorg tussen Urmond en Knooppunt Kerensheide in beide richtingen afgesloten.

Chemelot kondigde eerder deze week aan dat vanaf woensdagmiddag een ammoniakfabriek opgestart zou worden na een eerdere storing. “De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast”, klonk het. Het fakkelen zou waarschijnlijk tot vrijdagochtend duren, meldde Chemelot.