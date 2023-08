Restaurant van Miguel en Bo overspoeld met fictieve recensies na ruzie met klanten: “We zijn er ziek van geweest”

Wat begon als een banale discussie, eindigde in een massale haatcampagne. Miguel Hillewaert en Bo Smagge van restaurant Emjeez in Knokke-Heist werden overspoeld door tientallen fictieve én negatieve recensies. De reden? Een misverstand over een portie sliptongetjes, dat uiteindelijk in een Whatsapp-groep met vele honderden leden belandde. “We zijn er ziek van geweest.”

Het ging er aanvankelijk luchtig aan toe, vorige week vrijdag. Een groep van vijf mensen uit Nederland vroeg of ze mochten plaatsnemen op het terras. “De zaak zat afgeladen vol, maar buiten was er nog plaats”, vertelt Bo Smagge. Zij runt de zaak samen met haar vriend Miguel, en dat nu bijna drie jaar. “Iemand bestelde een kinderportie sliptongen. Geen probleem. Toen ik het eten aan tafel bracht, werd de vader van het gezelschap plots woest. Is het nu zoveel werk om die tongen te fileren?, foeterde hij. Maar dat was ons nooit gevraagd. We namen het bord zonder problemen terug. Ook al werd ik nog uitgescholden met een woord dat beter niet in de krant verschijnt.”

1.600 leden

De problemen hielden aan. “Achter onze rug werden obscene gebaren gemaakt. Toen er uiteindelijk werd gevraagd om wat respect te tonen voor het personeel, liep het helemaal uit de hand”, aldus Miguel.

Binnen kwam het zelfs tot duw- en trekwerk met iemand van het gezelschap. Uiteindelijk werd de rekening toch betaald. Maar dat was geen happy end. “Plots kreeg ik een berichtje van een onbekend nummer”, zegt Miguel. “Ik werd gewaarschuwd dat er in een Whatsapp-groep met ongeveer 1.600 leden was opgeroepen om onze zaak te overspoelen met slechte reviews op Google.” (Lees verder onder de foto)

© if

Zo geschiedde. In minder dan 24 uur tijd kreeg Emjeez ongeveer vijftig slechte recensies. “Een mier in het eten”, “mijn vriendin is al twee dagen ziek” of “agressieve baas”: allemaal fictieve reviews van mensen die nooit een voet in het restaurant hadden gezet. “Onze quotering zakte van 4,5 op 5 naar minder dan 3. We zijn er ziek van geweest”, zucht Bo. “Hoe schaamteloos kan je eigenlijk zijn? Deze zaak is ons kind, ons levenswerk. Gelukkig kwamen heel wat mensen steunbetuigingen overmaken aan de deur.”

Driehonderd keer gedeeld

Uiteindelijk schoot Google zélf in actie: omdat er te veel reviews op een korte tijdspanne werden geschreven, moest er wel iets aan de hand zijn. Alle recente slechte quoteringen werden uiteindelijk verwijderd, waardoor Emjeez opnieuw de oude, goede quotering heeft. “We hebben dan zelf gecommuniceerd via Facebook over de gebeurtenissen. Ook dat bericht is driehonderd keer gedeeld”, zegt Miguel. “Ondertussen hebben we ook een klacht ingediend voor laster en eerroof bij de politie. Het minste dat we konden doen. Zo’n streek kunnen we moeilijk ongestraft laten.”