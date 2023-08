Average Rob, veel te veel drank en vuurwerk: dit was dag 1 van Pukkelpop

Om 10 uur opende de camping donderdag al. Dat is twee uur vroeger dan gepland, om de drukte op de afgesloten Kempische Steenweg te counteren. “We zijn om 8.45 uur vertrokken”, zegt Zana Behamou die met haar vriendinnen een eerste blikje Cara Pils opentrekt. “Wees gerust: we gaan het rustig aan doen. We hebben enkele kratten Cara bij met ons drieën. Daarnaast nog sangria, wijn, wodka, gin en appeljenever. Waarom we al zo vroeg hier zijn? Omdat we vooraan op de camping willen liggen. Dat zijn de beste plaatsen en je moet niet ver wandelen naar de festivalweide.”

Average Rob aan de kassa gevraagd

Average Rob, die ’s nachts de Boiler Room op stelten zette met Omdat Het Kan Soundsystem, was al om 11 uur naar Zonhoven afgezakt om er enkele uren achter de kassa van de Colruyt te zitten. Hij deed dat om zijn biermerk Tout Bien te verkopen. Jobstudent Lotte was alvast onder de indruk van haar nieuwe collega: “Medewerkers krijgen doorgaans een kassa-opleiding van twee uur, maar Rob is er zomaar ingesmeten en het gaat hem best goed af.”

“Ik had al ervaring, als rekkenvuller weliswaar”, lacht hij terwijl hij zich op de scanner van de kassa concentreert. “Onze pilsjes gaan vlot over de toonbank en we delen buiten ook leuke merchandise uit. Exclusieve petjes, T-shirts en shotgun tools. Met dat laatste gadget – overgewaaid uit de States – maak je een klein gaatje aan de zijkant van je bier waarna je het blikje aan je mond zet om het in één teug te atten. Ideaal voor wie het feestje stevig wil inzetten. Pukkelpop is voor ons een festival met een droompubliek: heel veel jonge mensen.”

Sophie Straat herdenkt Sanda Dia

Daarmee is de aftrap voor Pukkelpop 2023 gegeven. Om 18 uur gingen de deuren van de festivalweide open. Een uur later begon het feest pas echt goed met de eerste artiesten in de Dance Hall, Boiler Room, Booth en Club. In die laatste tent mocht Sophie Straat openen. ‘Hoi, wij zijn Sophie Straat en wij zingen niet over gebroken harten, maar over mensen en maatschappelijke problemen. Een hoop gezeik dus’. Haar woorden hé. Speciaal geval, die Sophie. De Amsterdamse eert de traditie van de Nederlandse smartlap (u wiegde gesjellig mee) en ze doet dat op originele wijze. Smartlap is niet dood, klonk het.

Shirak maakt er een Versuz-feestje van

De grootste massa volk hield zich schuil in de Dance Hall. Shirak was dan ook de bekendste naam van het openingskwartet. De Nederlandse dj liet niets aan het toeval over en zweepte zijn fans meteen op door enkele bekende hits door de zaal te laten denderen. Het (jonge) publiek waande zich meteen op een donderdagnacht in de Versuz.

Blackwave vult de Dance Hall tot de nok

Nog geen uur na het eerste optreden werd de lat al meteen heel hoog gelegd op Pukkelpop. Getekend: Blackwave. Met een allesomvattend optreden pakte het Antwerpse hiphopduo de volgeladen Dance Hall volledig in.

Op Rock Werchter eerder deze zomer moest de Barn al hermetisch afgesloten worden voor Blackwave, op Pukkelpop waren ze minstens even populair. Jean Atahoun nam na het openingsnummer even de tijd om het massaal opgekomen publiek te bedanken. “Op Pukkelpop is alles begonnen voor ons, het voelt geweldig om hier nu in een volle Dance Hall te staan.”

Wat volgde was een spetterende set, die nooit echt stilviel. Even was het publiek wat stiller geworden, maar toen hadden de mannen een episch momentje in petto. Bij Cracked Screen liet Willem Ardui het publiek meebrullen met het refrein. Het resultaat was beter dan de mannen zich hadden voorgesteld. Duidelijk onder de indruk besloot het duo er nog een vervolg aan te breien door zelf in het publiek te kruipen voor een moshpit.

Vuurwerk (zonder Camille)

Na Blackwave was het rond de klok van half tien tijd voor vuurwerk. De pijlen werden de lucht in geknald en zo werd Pukkelpop ‘officieel’ open verklaard. Goed voor drie en een halve dag optredens van 182 bands (waarvan één virtueel) op een terrein zo groot als 50 voetbalvelden, versierd met 272 vlaggen.

Het was al even geleden dat het festival nog eens volledig uitverkocht geraakte op voorhand. Headliners als Billie Eilish, Angèle en Florence & The Machine zullen zeker hun steentje hebben bijgedragen, maar wie de moeite nam om de affiche grondig te doorploegen, komt heel wat lekkers tegen op de kleinere podia. Chokri Mahassine zei bij de veiligheidsrondgang dat het ‘kleinschalige’ belangrijk blijft op Pukkelpop. Dat klopt: er vallen dit jaar heel wat bands te ontdekken. Ze moeten het alleen ook live zien waar te maken.

Het is wel een wat andere Pukkelpop vergeleken met de voorgaande jaren. Er staan minder bands op de affiche en ook de Petit Bazar is weg: toch een plek waar het festival ook om gekend stond. De leut moet zich verschuiven naar de Boulevard, de houten weg die over het hele terrein loopt. Afwachten of dat dezelfde voldoening gaat geven. En, het is een Pukkelpop met een virtueel concert. In de nieuwe tent E-rena duikt Pukkelpop met partner UCLL in de wereld van e-sports en gaming, kortom: in de wereld van de jongeren, nog altijd dé doelgroep van dit festival, vroeger en nu nog.

Black Box Revelation trakteert op ‘Alcohol’

Na het vuurwerk was het tijd voor ‘alcohol’. Als je effe niet uitkijkt, is de kans groot dat je op Pukkelpop omver geknald wordt door een aanbod van subgenres van subgenres. Punk, hiphop, drum ‘n bass, salsa, deathcore en schlager in één nummer: genres kennen geen grenzen meer. Mooi zo. Maar kijk: Black Box Revelation doet nog altijd zijn klassieke ding - op blues geënte rock-’n-roll - en de Dance Hall zat propvol ėn honderden mensen volgden het concert buiten voor het scherm.

Het heeft veel te maken met het charisma van Jan Paternoster: elke lettergreep, elke knijp in de kont van zijn gitaar is 100 procent gemeend. Dat werkt aanstekelijk. Het begon nochtans niet goed: Head on Fire klonk door een slechte mix meer als head in the mist. Maar dat euvel werd gelukkig snel hersteld. Na Gravity Blues keek Paternoster over de duizenden hoofden en besloot: dit is nu al legendarisch. Hiervoor doen we het.

War Horse galoppeerde vervolgens fluks door de tent, maar eerst trakteerde Paternoster nog op een rondje Alcohol, de nieuwe single. Klein dipje in de set rond Gloria, maar het eindoffensief met I think I like you maakte dat weer goed.

Wachten in de Boiler op Billie

Na de laatste noten van Black Box Revelation en Tsar B kon de afterparty nu echt van start gaan. Wie had gehoopt dat feestje midden in de Boiler Room te bouwen, leek er al aan voor de moeite. De vernieuwde Boiler zat stampvol. De bekendste feesttent van Pukkelpop is iets minder imposant geworden, maar heeft wel versterking gekregen van twee extra tenten ervoor. Tot in de vroege uurtjes kon er doorgefeest worden.

Klaar voor dag twee vrijdag? Dan staat er met Billie Ellish meteen een klepper van formaat op de affiche.

