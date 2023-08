KRC Genk heeft zich in eigen huis wéér in de voet geschoten. Een zoveelste keer dit seizoen. Pineut van de avond: Joseph Paintsil, die dom en onnodig rood pakte. Het wordt nog bikkelen voor een plekje in de Conference League. “Ja, ik was kwaad op Joske”, aldus Bilal El Khannouss.