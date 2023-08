Black Box Revelation trakteert op rondje ‘Alcohol’, voor Jan Paternoster was het nu al legendarisch

Als je effe niet uitkijkt, is de kans groot dat je op Pukkelpop omver geknald wordt door een aanbod van subgenres van subgenres. Punk, hiphop, drum ‘n bass, salsa, deathcore en schlager in één nummer: genres kennen geen grenzen meer. Mooi zo. Maar kijk: Black Box Revelation doet nog altijd zijn klassieke ding - op blues geënte rock-’n-roll - en de Dance Hall zat propvol ėn honderden mensen volgden het concert buiten voor het scherm.

© Maarten De Bouw

Het heeft veel te maken met het charisma van Jan Paternoster: elke lettergreep, elke knijp in de kont van zijn gitaar is 100 procent gemeend. Dat werkt aanstekelijk. Het begon nochtans niet goed: Head on Fire klonk door een slechte mix meer als head in the mist. Maar dat euvel werd gelukkig snel hersteld. Na Gravity Blues keek Paternoster over de duizenden hoofden en besloot: dit is nu al legendarisch. Hiervoor doen we het.

War Horse galoppeerde vervolgens fluks door de tent, maar eerst trakteerde Paternoster nog op een rondje Alcohol, de nieuwe single. Klein dipje in de set rond Gloria, maar het eindoffensief met I think I like you maakte dat weer goed.