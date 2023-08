Turkse vibes, oorwurmpjes en een Taylor Swift-feestje: dit moet je zien op dag 2 van Pukkelpop

Boygenius

Amerikaanse supergroep van singer-songwriters Julien Baker, Phoebe Bridgers, en Lucy Dacus. Ze brachten dit jaar hun album The Record uit: een héél goeie plaat. Kunnen ze de sfeer van dat album ook live oproepen? Wij verwachten alleszins van wel.

21u55, Marquee

ArrDee en Aitch

Vorig jaar had Pukkelpop Dave en Central Cee, dit jaar ArrDee en Aitch. Iets minder populair misschien, maar de lines zijn minstens even hard. Je krijgt trouwens twee voor de prijs van één, want ze spelen vlak na elkaar in de Marquee. Britse hiphop met een vleug humor en knaldroge beats. Denk aan The Streets of Slowthai met een extra gouden ketting om de nek.

17u40 en 19u45, Marquee

© rr

Joyhauser

Limburg boven: de heren van Joyhauser presenteren op Pukkelpop ‘Memoro’. Voor het eerst gaat het Bilzense duo helemaal live met eigen werk, aangevuld met visuals die bij elke track het verhaal uitbeelden. Moet je gezien hebben.

15u10, Marquee

© Boumediene Belbachir

Zulu

Zeg het luid: trots op m’n zwarte huid! Voor een stevige scheut harde gitaren moet u bij Zulu zijn. Hardcore en punk, maar ook met black samples van Malcolm X, Nina Simone én genres als hiphop en reggae. Breeddenkend, daar houden we van.

13u25, Backyard

© rr

Ezra Collective

Jazz en aanverwanten – soul, funk, afrobeat... – uit the UK rond drummer Femi Koleoso (zie ook Gorillaz). Waait alle kanten op.

20u45, Club

Royel Otis

Aanstekelijke psych pop van down under. Single Oysters in My Pocket is een oorwurmpje. Te klasseren (foei anno 2023, maar we doen het toch) ergens tussen The Drums, MGMT, The War On Drugs en The Haunted Youth. Vroeg, maar dan ga je ook heel goedgezind de wei op voor de rest van de dag.

13u25, Lift

Rudeboy

De frontman van UDS (Urban Dance Squad) komt zijn legendarische nummers van weleer droppen met zijn dj van toen – dj DNA - en een nieuwe band. Om in het oog te houden.

21u50, Backyard

Altin Gün

Lekker swingend Turks psychedelisch sfeertje, gebracht door deze Nederlandse band die almaar aan populariteit wint. Jouw lichaam gaat rare dingen doen op dat uur: dat is niet erg, laat het gewoon gebeuren.

23u25, Club

© rr

Identified Patient

Dj uit Nederland die op zijn filmpje op de Pukkelpopsite bewijst dat hij én tragere beats, én hardere techno, én Italo én Turkse psychedelica allemaal in één boeiende trip weet samen te smelten. Geen idee wat hij in de Booth gaat doen, maar we zijn alvast nieuwsgierig.

22u, Booth

© rr

Taylor Swift

Haha, sorry: je hoeft geen tonnen geld te betalen voor deze madam, maar je kan wel in de Buzz (de bus aan DWNTWN) naar Mirror Ball: A Taylor Swift Party By Meredith & Olivia. Er is in de bus ook nog een Barbie Party die dag en een optreden van Ray Fuego.

Check de uren bij de Buzz