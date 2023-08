Elise Mertens in tweede ronde WTA Cincinnati uitgeschakeld door Marie Bouzkova

Archiefbeeld. — © USA TODAY Sports via Reuters Con

Elise Mertens (WTA 29) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het WTA 1000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.788.468 dollar).

Mertens verloor in de tweede ronde in drie sets met 2-6, 6-4 en 1-6 van de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 35).

In de eerste ronde schakelde de Belgische nummer 1 het Amerikaanse vijftiende reekshoofd Madison Keys (WTA 15) nog uit met 6-3, 3-6 en 6-3.

De Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3), die zondag het WTA 1000-toernooi in het Canadese Montreal won, wordt de opponente van Bouzkova in de volgende ronde. Zij versloeg de Italiaanse Martina Trevisan in drie sets met 6-7 (2/7), 6-2 en 6-3.

Met de Australische Storm Hunter (WTA 4) speelt Mertens ook nog het dubbelspel in Cincinnati. Daarin mag ze als tweede reekshoofd de eerste ronde overslaan. Later op de dag spelen Mertens en Hunter tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 176) en de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 52).