Noor Vidts probeert medailledruk in afwezigheid van Nafi Thiam af te houden op WK atletiek: “Verwachtingen zijn voor de mensen, niet voor mij”

Het is een nieuwe positie voor Noor Vidts. In afwezigheid van Nafi Thiam en Bashir Abdi is zij hét speerpunt van de Belgische delegatie op het WK atletiek. Ze probeert er kalm onder te blijven en neemt het woord podium nauwelijks in de moment, kwestie van de druk af te houden. Ondanks een recent achillespeesblessure voelt ze zich wel klaar: “Ik voel mij maximaal in vorm.”

Geen Nafi Thiam in Boedapest, maar ook geen Adrianna Sulek. De Poolse wereldtopper is zwanger. En dus schuift Noor Vidts stevig op in de pikorde. “Ik wil mezelf verbeteren. Wie er verder meedoet, of in vorm is, daar heb ik geen invloed op, dus ben ik er ook niet mee bezig”, zegt Vidts daarover. “Het is wel anders zonder Nafi. Ik vind het altijd wel fijn om met haar in competitie te komen.”

Dat er naar haar gekeken wordt, probeert Vidts zich niet aan te trekken. “Ergens is het wel mooi dat de mensen van mij een medaille verwachten, maar die verwachtingen zijn voor de mensen”, klinkt het. “Niet voor mij. Ik probeer de druk zo goed mogelijk van mij af te houden.”

Wou Vidts geen medaille halen in Parijs? En moet ze nu in Boedapest dan geen stap in die richting zetten? “Dat van dat podium heb ik nooit gezegd”, antwoordt ze meteen. “Wel dat ik daar op de top van mijn kunnen wil zijn. In dat opzicht ben ik wel benieuwd wat mijn 200 en 800 meter hier gaan geven, want daar hebben we heel hard op gewerkt, ook in functie van volgend jaar.”

Die focus op de 800 meter hield ook hoogtetraining in bij Bakala Academy in Leuven. “My god, zo zwaar”, vertelt Vidts daarover. “Héél lastig. Het was lopen tot ik niet meer kon. Tot ik van de loopband moest springen omdat ik anders op mijn doos ging gaan.”

© BELGA

Achillespeesklachten

De vraag is komend weekend, want de zevenkamp staat zaterdag en zondag op het menu, vooral of Vidts haar topvorm al te pakken heeft. Haar voorbereiding is stevig verstoord door achillespeesklachten. Is ze volledig hersteld? “Volledig hersteld zou ik niet zeggen, maar het is zeker onder controle”, luidt het. “Vorige zomer is het begonnen, en elke keer als we wat meer volume trainen, keert het terug. In mei is het erger geworden. Gelukkig was mijn voorbereiding in de winter, en mijn paasstage in april, heel goed. Het belangrijkste werk was dan al achter de rug.”

Een blessure doet een atleet altijd twijfelen. “Die pijn maakte mij wel onzeker, want we hebben de achillespezen heel veel nodig”, geeft Vidts toe. “Maar de laatste wedstrijden hebben mij overtuigd dat ik geen schrik moet hebben. De laatste weken hebben mijn pezen mij ook niet meer gehinderd op training. Ik ben in de beste vorm die ik kan zijn en voel mij maximaal in vorm. Ik ga altijd voor een persoonlijk record, nu ook.” Dat persoonlijk record staat op 6.571 punten. Als de Vilvoordse dat weet te verbeteren, staat ze in principe op het podium.