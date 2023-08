Blackwave zorgt voor het eerste hoogtepunt: voor Antwerps duo begon alles … op Pukkelpop

Op Rock Werchter eerder deze zomer moest de Barn al hermetisch afgesloten worden voor Blackwave, op Pukkelpop waren ze minstens even populair. Jean Atahoun nam na het openingsnummer even de tijd om het massaal opgekomen publiek te bedanken. “Op Pukkelpop is alles begonnen voor ons, het voelt geweldig om hier nu in een volle Dance Hall te staan.”

Geweldig, zo voelde het ook voor de fans. Na Good Enough en Bittersweet Baby gingen de handen al massaal een halve minuut op elkaar. Ook a-okay – dat op de soundtrack van FIFA 23 staat - was duidelijk goed gekend bij de jonge Pukkelpoppers.

© Boumediene Belbachir

Wat volgde was een spetterende set, die nooit echt stilviel. Even was het publiek wat stiller geworden, maar toen hadden de mannen een episch momentje in petto. Bij Cracked screen liet Willem Ardui het publiek een strofe meebrullen uit het refrein. Het resultaat was beter dan de mannen zich hadden voorgesteld. Duidelijk onder de indruk besloot het duo er nog een vervolg aan te breien door zelf in het publiek te kruipen voor een moshpit.

De apotheose was ook groots. Big Dreams en Elusive werden luid meegebruld. Na de laatste noot weerklonk er een gigantische we want more door de zaal. En de fans kregen meer. Alle concerten van Blackwave in België waren tot donderdagavond uitverkocht, maar daar brachten ze op het podium van Pukkelpop verandering in. Extra shows in Antwerpen, Gent en Leuven. Een leuke verrassing na een nog leuker optreden.

© Boumediene Belbachir