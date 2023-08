Club Brugge kent weinig problemen met IJslandse KA Akureyri: Yaremchuk mist rits kansen, maar maakt toch een hattrick

Conference League-voetbal bij de nummer ácht van de IJslandse competitie, dat is pure kolder. In de VIP-ruimte, waar ook de twee meegereisde Belgische journalisten vooraf mochten vertoeven, kregen de genodigden zowaar een tactische analyse over Club. Vincent Mannaert en wijzelf trokken grote ogen, des te meer omdat de uiteenzetting van een kwartier in het IJslands plaatsvond. De CEO had er niks van verstaan, maar had tóch complimenten: “Well done.” Sympathiek.

De Poolse mensen van de UEFA waren dat niet. Zij wilden een spandoek in het Club-vak weghalen. Er stond ‘Blankenberge’ op, en dat kon volgens Google Translate zomaar iets racistisch zijn blijkbaar…

De prewarming-up was dan weer in een ruimte die normaal voor het... schermen bedoeld is. Dat kom je in de Champions League niet tegen. Een leeg stadion ook niet. Gevoel voor humor hadden de zowat Brugse fans wel. “Het is stil aan de overkant.” Helemaal juist: enkel op de hoofdtribune zat er wat volk, hoogstens zo’n driehonderd toeschouwers, Belgen meegerekend. Dode bedoening vanwege de lokale supporters.

Heerlijke volley Skoras

In de match zat er daarentegen wel wat leven, en dat was toch ook wel aan de ingesteldheid van Club te danken. Het was niet zoals in Aarhus, waar FCB te passief was. Neen, men wilde er iets van maken. Gelukkig maar.

Het hielp daarbij dat Ronny Deila bijna uitsluitend jongens opstelde die zich wilden bewijzen. Dan maakt het niet uit dat het tegen een ploeg vol amateurs in een desolaat kader is: punten scoren maar.

We keken daarbij uit naar twee namen in het bijzonder: Roman Yaremchuk en Dedryck Boyata. We beginnen bij de (voormalige?) Rode Duivel. Boyata was schérp. In de duels hadden de lokale spitsen geen schijn van een kans, zelfs niet in de sprints, terwijl wij Boyata nochtans niet als de snelste van het pak zien. Het was ook uitvoetballend meer dan behoorlijk. De Brusselaars pikte daarnaast ook een doelpuntje mee. Hij reageerde het best bij een rebound en duwde in de openingsfase de 0-1 binnen. Boyata stond er.

Yaremchuk liet zich evenmin onbetuigd. Na de pauze trof hij drie keer raak. De 0-3 kwam er met dank aan invaller Onyedika, die in de zestien niet egoïstisch was. Binnentikkertje, maar je moet hem wel maken. Er kwamen nadien ook een tweede en een derde treffer, twee fases waarbij de Oekraïner de inspanningen niet schuwde. Dat moet je hem iedere keer wel nageven: hij is bijzonder hongerig.

Langs de andere kant: was Yaremchuk in IJsland een killer geweest, dan had hij voor de rust ook al een hattrick kunnen hebben. We telden niet één, niet twee, niet drie goeie kansen, maar minstens een viertal. Mja. We zullen het goeie maar onthouden: drie goals. Altijd fijn. Wie weet komt het goed met de man van zestien miljoen. Hij kreeg bij zijn vervanging een applausvervanging en genoot zichtbaar. Skoras stond ook op het scorebord. Zijn héérlijke volley zoefde mooi binnen (0-2), maar u hoeft daar niet uit te concluderen dat de Pool een toppertje is. De vleugelaanvaller was vrij onzichtbaar.

Akureyri lukte net als op Jan Breydel de eerredder (1-3). Tegen zo een bende geen clean sheet: bizar. Niet dat Club daar echt het hoofd over moest breken - per slot van rekening deed het er niet toe. Zorgwekkender was de blessure bij Casper Nielsen. Hij moest naar de kant met pijn aan de heup.

© BELGA

Met vertrouwen tegen Osasuna

Club heeft dit seizoensbegin telkens gedaan wat het moest doen, het ongelukkige puntenverlies thuis tegen KV Mechelen (1-1) buiten beschouwing gelaten. Het wordt nu zaak om die goede lijn door te trekken tegen Osasuna. Dat zal nodig zijn ook - de Spanjaarden kondigen zich aan als een lastige tegenstander.

Deila heeft wel gelijk als hij zegt dat Club vertrouwen mag hebben. Deze kern heeft kwaliteit. Daar werd ook de VIPS van Akureyri voor de wedstrijd nog eens op het hart gedrukt. Althans, dat vermoeden we.