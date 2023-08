Yellow Tigers winnen met overmacht en ruimen een stel twijfels op

Met een overtuigende 3-0 zege tegen Hongarije zette België zijn EK foutloos in. Daarmee ruimden de Yellow Tigers meteen ook een stel twijfels op, ontstaan in een lastige lente. Zaterdag volgt Slovenië. De opdracht blijft dezelfde: winnen.

Als organiserend land had België zelf zijn eigen kalender kunnen bepalen, waarbij de keuze viel om met de makkelijkste tegenstander te openen. Hongarije staat 36ste op de mondiale ranking, een eind onder België en zijn 13de plek, en vaardigde een verjongde ploeg af naar Gent. De Yellow Tigers gunden hun onervaren tegenstanders geen inloopfase, getuige daarvan de vroege 4-0 en de snelle timeout van de Hongaarse coach. Het was de voorbode van een eerste set die vrijwel voortdurend in het voordeel van de thuisploeg verliep. Geholpen door enkele bezoekende slordigheden en een slim manoeuvre van Jutta Van de Vyver ontstond al snel een tienpuntenkloof: 15-5. Een handvol minuten lieten de Tigers hun prooi wat los, maar de setwinst kwam op geen moment in gevaar: 25-16.

Flitsen

Op flitsen van Annett Németh na hadden de bezoekers ook nadien offensief te weinig power in huis. De Tigers steunden alweer op een degelijke defense en kruidden hun aanvalsspel met veel variatie: 25-15 in set 2. De Hongaarse lichaamstaal toonde ondertussen vooral toenemende wanhoop. In receptie bleven de Oost-Europeanen de ongelukkige fases opstapelen. Ondertussen demonstreerde Herbots met wapperende haren en los shirt dat het een lieve lust was: 12-3, 17-8 en 25-19.

Neen, Hongarije was niet het team dat de Tigers kon verontrusten. Dit was wél het team dat als EK-opener en vertrouwensbooster welkom was. De Tigers hadden toch een moeilijk voorjaar achter de rug, waarin de aanhoudende twijfels rond bondscoach Gert Vande Broek zwaar op het team hadden gewogen. De huidige selectie had zich in woord en daad (overwegend) achter de geviseerde trainer geschaard, maar na zijn schorsing van een jaar zette VdB zelf een stap opzij.

De manier waarop in juni de halve finale van de Golden League tegen Zweden verloren ging, toonde hoe dat team in die weken op de dool was. De dominante zege tegen Hongarije ruimde toch wat van die vraagtekens op, maar zaterdag al volgt Slovenië, het nummer 23 van de mondiale ranking. En alweer is winst een must. Omdat vier van de zes teams per poule zich kwalificeren voor de achtste finale zou een tweede overwinning die ambitie al heel nabij brengen.