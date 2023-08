Dit waren de opvallendste Pukkelpoppers op dag één: wie herkent deze carnavalist met pandakop?

De show stelen in een roze tutu met de koksmuts van de film ‘Ratatouille’ of in alle ernst de aandacht trekken met een modieuze outfit: wij maakten tien foto’s van festivalgangers die alle ogen naar zich toetrokken op dag één van Pukkelpop.

1. Youngblooders

Luna (19) uit Dordrecht en Eliot (18) uit Delft zijn vooral op Pukkelpop voor Youngblood. “De zanger is heel excentriek en luid, met een groot ‘fuck it’-gehalte. Jullie gaan de andere fans er vrijdag zo uit kunnen pikken: er zullen een heleboel emo’s en punkers rondlopen.”

© Boumediene Belbachir

2. De knapste vriendinnen

Alexandra (16) en Angelina (16) uit Sint-Truiden zijn voor het eerst op Pukkelpop en kronen zich naar onze bescheiden mening meteen tot een van de best geklede dames van de weide. “We hebben een hele lijst met outfits samengesteld voor de komende dagen”, zegt Alexandra. “Cargo rokjes, crochet, korsettopjes, kanten dingetjes, ... Heel leuk allemaal.” “Morgen zullen we trouwens nog meer matchen”, verklapt Angelina.

© Sven Dillen

3. Ballerina van de kringloop

Brent (23) uit Mol heeft zijn outfit net in de kringloopwinkel op de camping bij elkaar geshopt. “Ik hou ervan om eens lekker gek te doen”, lacht hij. “Als jullie mij morgen spotten draag ik mijn crazy Spongebob-outfit.”

© Boumediene Belbachir

4. De tuinbroekers

Nederlanders Stan (24) en Mees (26) dragen al zes jaar een tuinbroek op het Nederlandse festival Zwarte Cross. “Reden genoeg om die trend door te trekken op Pukkelpop. Lekker luchtig ook.”

© Boumediene Belbachir

5. Lady in denim

Geen gekke outfits voor de 15-jarige Aurelie, maar fashion in alle ernst. De Hasseltse doet alle hoofden draaien in denim op denim. “Mijn vriendin en ik denken elke dag samen na over wat we gaan dragen.”

© Sven Dillen

6. Poolse punkers

Dochter Agata (25) en moeder Beata (48) uit Polen vormen samen een opvallend duo met hun vlechtjes, stretchers, piercings en roze haren. “Ik woon al een paar jaar in Neerpelt”, zegt Agata, die voor de derde keer op Pukkelpop is. “Mijn mama is hier voor het eerst en ze is zeer onder de indruk.”

© Sven Dillen

7. Schot uit Wellen

Jos (46) uit Wellen viel meteen op dankzij zijn Schotse rok. Jos komt al jaren naar Pukkelpop, maar deze keer is zijn dochter er ook bij. “Zij heeft deze outfit voor mij gekozen. Deze Pukkelpop wordt een mooi vader-dochtermoment.”

© Sven Dillen

8. Panda Carnaval

Yves uit Kuringen had gewoon zin om zijn hoofd in een pandakop te steken. “Mensen uit de buurt gaan mij sowieso herkennen van carnaval.”

© Sven Dillen

9. Vroege vogel van de Lidl

De meest opvallende vroege vogel was Giel (17) uit Peer. Mijn inspiratie voor deze outfit? “Ik heb al mijn geld opgedaan aan mijn Pukkelpopticket, waardoor ik niets meer over had voor een degelijke outfit. Aangezien het goed weer is, vond ik dit Lidl-kostuum wel ideaal om in te feesten.”

© Sven Dillen

10. Slangenjongen

Daan (18) uit Mechelen heeft een zwak voor speciale kapsels. “Mijn vriend wilde eigenlijk een zebrapatroon in mijn kapsel creëren, maar dat is mislukt. Het zijn rode slangachtige boogjes geworden.”