VIDEO. Bizarre taferelen: toptennisser Stefanos Tsitsipas confronteert vrouw die “een bij nadoet” tijdens opslagspel

Stefanos Tsitsipas plaatste zich voor de tweede ronde van het ATP Masters 1000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/6,6 miljoen dollar) door thuisspeler Ben Shelton in twee tiebreaks te verslaan. In de tweede set kreeg de Griekse nummer 7 van de wereld het echter op zijn heupen van een toeschouwer.

“Er is iemand die een bij nadoet”, kwam Tsitsipas klagen bij de umpire. “Ze maakt een zoemend geluid vlak voor opsla. Vind jij dat normaal?” Waarop de toptennisser naar de tribune stapte om te vragen wie de schuldige van dienst was. Het bleek een blonde vrouw te zijn. “Dit is nog nooit voorgevallen in mijn carrière”, ging hij terug verhaal halen bij de umpire. “Ze steunen de andere speler, dat weet ik, maar ik wil hier uit het stadion. Ze moet echt weg.”

De beelden: