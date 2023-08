REACTIES. Sven Kums en Matias Fernandez-Pardo kijken met gemengde gevoelens terug op return in Szczecin: “Niet te veel conclusies trekken”

De Buffalo’s hebben zich uiteraard geplaatst voor de play-offronde van de Conference League. Een nipte uitnederlaag op Poolse bodem bracht de Gentse kwalificatie niet meer in het gedrang maar achteraf kampten de Gentse spelers wel met een wrang gevoel: “We hadden zeker na rust ook wel wat mogelijkheden om te scoren maar uiteindelijk stappen we hier toch met een nederlaag van het veld en dat is best wel zuur”, aldus aanvoerder Sven Kums.

Het was toch even balen voor de Buffalo’s. De 2-1-nederlaag in Szczecin was vooral vervelend, zo bevestigde ook Sven Kums die bij rust zijn maatje Julien De Sart kwam aflossen: “Ik speel ook gewoon liever”, bevestigde de middenvelder de gretige indruk die hij ook al op het veld maakte. “Als je zo’n lange reis maakt, is het ook gewoon leuker om op het terrein te staan. Ook voor mij zal het op een dag voorbij zijn, ja, daar denk ik al wel eens aan maar voorlopig geniet ik gewoon van elk moment. We hadden zeker na rust ook wel wat mogelijkheden om te scoren maar uiteindelijk stappen we hier toch met een nederlaag van het veld en dat is best wel zuur.”

Die nederlaag kwam best wel ongelukkig tot stand. Pogon Szczecin blonk voor rust uit dankzij een flinke dosis geestdrift en passie maar AA Gent kwam nooit echt in de problemen en na de pauze etaleerden de Buffalo’s langdurig rustig meesterschap: “Je mag dan ook zeker niet te veel conclusies trekken na deze partij”, predikt Kums zoals steeds rust en overleg. De volgende opdracht volgt evenwel al snel: “Natuurlijk moeten we zondag alweer aan de bak tegen STVV maar we moeten nu ook zeker niet plots alles in vraag beginnen stellen.”

© BELGA

Terwijl Kums als ervaren schakel op het middenveld in de tweede helft wat rust bracht, mocht youngster Matias Fernandez-Pardo aan de boorden van de Oder voor het eerst proeven van een plek in de Gentse basis: “De staf had me de voorbije dagen al wel eens gevraagd of ik me klaar voelde voor het grote werk en ik heb daar uiteraard bevestigend op geantwoord”, glimlachte de 18-jarige Gentse belofte na afloop van de partij.

“Ik heb keihard mijn best gedaan maar ik voelde toch wel dat ik fysiek iets te kort kwam in de duels, daar moet ik dus zeker nog stappen zetten”, bracht Fernandez-Pardo ongevraagd al enkele van zijn werkpunten ter sprake. “Ik moet nog wat meer mijn mannetje staan maar dat is logisch. Anderzijds heb ik natuurlijk ook wel kwaliteiten. Zo probeer ik met mijn snelheid en loopvermogen het team wat bij te brengen.”

Ondertussen bleef de smartphone van de Gentse beloftevolle flankaanvaller maar zoemen: “Ja, ik heb ongelooflijk veel berichtjes gekregen van familie en vrienden. Zij zijn zo mogelijk nog blijer dan ik. Wanneer ik wist dat ik zou starten? Vandaag pas maar ik had stiekem wel een voorgevoel. Uiteindelijk kijk ik met een goed gevoel terug op deze partij, enkel jammer dat we hier onderuit gaan. Nee, een idool heb ik niet. Ik probeer gewoon mezelf zo goed als mogelijk verder te ontwikkelen en wie weet word ik dan zelf ooit een idool van de Gentse jeugdspelers”, knipoogde Fernandez-Pardo die als laatste de spelersbus van de Buffalo’s opstapte. Het vliegtuig wachtte al op de tarmac want Hein Vanhaezebrouck reisde meteen opnieuw naar België af met zijn spelers. Na een verkwikkende nachtrust start meteen de voorbereiding op de partij tegen Sint-Truiden.