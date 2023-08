Voor een medaille is het hopen op een stunt, maar dit zijn de vijf Belgen om naar uit te kijken op het WK atletiek

België mist zijn twee belangrijkste uithangborden op het WK atletiek in Boedapest, dat zaterdag van start gaat. Nafi Thiam ontbreekt met een achillespeesblessure, Bashir Abdi wil alles op de Spelen van volgend jaar zetten. Daardoor moeten we al hopen op een stunt om toch nog een Belg op het podium te zien. Noor Vidts en de Belgian Tornados zijn de kanshebbers, maar moeten eerder tot de outsiders worden gerekend. Een eerste WK zonder Belgisch eremetaal in tien jaar tijd behoort tot de mogelijkheden, maar er is toch nog genoeg om naar uit te kijken.

Noor Vidts: vult zij het gat dat Thiam laat vallen?

In afwezigheid van titelverdedigster Nafi Thiam schuift Noor Vidts een plekje op in de pikorde van de zevenkamp. Ze was al vierde op de Spelen in Tokio en vijfde op het WK van vorig jaar in Eugene. Een uitgelezen kans dient zich dus aan om eens een medaille te pakken, maar Vidts liet dit jaar nog geen topvorm zien. Dat heeft alles te maken met een … jawel, achillespeesblessure – net als Thiam dus. De laatste tijd is die wel onder controle en op het BK in Brugge liet de Vilvoordse al zien dat ze weer richting haar beste niveau ging. De Amerikaanse Anna Hall lijkt buiten categorie, maar daarachter is er een groepje van een zestal atletes dat de overige medailles zal verdelen. Het zit allemaal dicht bij elkaar en Vidts mag geen steken laten vallen voor het podium.

De Belgian Tornados: haalt Kevin zijn top?

Het zestiende jaar aan de wereldtop is het nu al voor de Belgian Tornados. Op de laatste twee WK’s in Doha en Eugene wonnen ze telkens brons op de 4x400 meter. Het enige probleem is dat kapitein Kevin Borlée dit seizoen zijn topvorm nog allesbehalve haalde, met een seizoensbeste van 46.14. Dat is meteen ook de reden dat de Tornados dit jaar eerder als outsider worden gezien dan als een echte medaillefavoriet. Voordeel is wel dat Dylan Borlée en Alexander Doom in de vorm van hun leven steken. Individueel mikken zij op top twaalf. Julien Watrin droomt van een finaleplaats op de 400 meter horden, maar liet nog weinig zien dit jaar en staat pas 35ste op de deelnemerslijst. Zaterdag treden de Belgen overigens al aan in de mixed 4x400 meter, maar dat doen ze met een B-ploeg die kansloos is voor het podium.

Cynthia Bolingo: voor het eerst sinds Gevaert?

Krijgt België voor het eerst sinds Kim Gevaert weer een vrouw in een spurtfinale? Dat is de vraag die zich opdringt in de 400 meter, want Cynthia Bolingo beschikt over een zeldzame dosis klasse. Ze is wel pas zeventiende op de startlijst, maar kan altijd wat meer met stevige tegenstand. Als ze in de buurt komt van haar Belgische record, dat op 50.19 staat, zal een finaleplaats niet veraf zijn. Helena Ponette mikt in diezelfde 400 meter op de halve finales en is samen met Bolingo de dragende kracht bij de Belgian Cheetahs. Die zijn sterker dan ooit en mogen op de top vijf mikken in de 4x400 meter. Hanne Claes, nog zo’n Belgian Cheetah, staat twaalfde op de startlijst van de 400 meter horden. Ook zij is dus zeker niet kansloos voor een finaleplaats.

Timothy Herman: vierde op startlijst speerwerpen

Het zou een leuke vraag zijn in een sportquiz: wie is op papier de hoogst geklasseerde Belg voor het WK atletiek? Het antwoord: Timothy Herman, vierde op de startlijst van het speerwerpen. Daar moet toch de kanttekening bij dat hij een zeldzame superdag had toen hij in mei zijn nationale record van 87m35 gooide. Sindsdien kwam hij niet meer in de buurt, dus lijkt hij kansloos voor het podium. Toch beleeft hij met regelmatige worpen rond de 80 meter wel zijn beste seizoen ooit, dus een finaleplaats is zeker realistisch. Dat laatste geldt ook voor discuswerper Philip Milanov, die zijn beste seizoen in zeven jaar tijd kent. Andere Belgen die realistische hoop op de top acht mogen koesteren, zijn Ben Broeders in het polsstokspringen, Thomas Carmoy in het hoogspringen en Isaac Kimeli in de 10.000 meter.

Rani Rosius: afwachten door hamstringblessure

Van 23 juni, toen ze een hamstringblessure opliep, is het al geleden dat Rani Rosius nog een wedstrijd afwerkte. Naar haar vormpeil hebben we dus het gissen, maar de reeksen van de 100 meter zondagmiddag zullen meteen veel duidelijk maken. Op papier is ze zeker halve finales waard, net als Delphine Nkansa trouwens. Die kroonde zich onlangs nog tot Europees beloftekampioene op de 200 meter, maar loopt in Boedapest de 100 meter. En nu we in de categorie jong talent zijn aanbeland: hou toch ook maar Merel Maes in de gaten. De hoogspringster debuteert op een WK en is nog maar achttien jaar. Ook de 22-jarige polsstokspringster Elien Vekemans is een aanstormend talent om in de gaten te houden.