Keu van wereldkampioen Luca Brecel spoorloos na vlucht Seattle-Frankfurt

Het nieuwe snookerseizoen lijkt in mineur van start te gaan voor de wereldkampioen. Luca Brecel is zijn keu (opnieuw) kwijt, de handgemaakte ‘Ton Praram’ is spoorloos na een vlucht van Seattle naar Frankfurt.

Luca Brecel keerde maandag terug uit Seattle, waar hij een vakantie paarde aan enkele exhibities. Op de luchthaven van Frankfurt bleek zijn snookerkeu, die steeds apart moet worden ingecheckt bij de afdeling van de bagage met afwijkende afmetingen, spoorloos.

“Drie dagen later ben ik nog steeds zonder nieuws”, zucht Brecel. “Zowel in Seattle als in Frankfurt kunnen ze niets terugvinden. Volgende dinsdag begint mijn seizoen op de European Masters in Nürnberg. Keusmid Ton Praram bezorgde me destijds twee keus, ik zal het dus moeten stellen met het reserve-exemplaar. Dat blijft aanpassen, voel ik op training. Twee keus zijn nooit volledig hetzelfde.”

Het is niet de eerste keer dat Brecel een keu kwijtspeelt op een luchthaven, zes jaar geleden al verdween een keu bij een vlucht van Peking naar - toen ook al - Frankfurt. Dat leidde destijds een moeilijke sportieve periode in. “Ik heb er spijt van dat ik mijn beste keu heb meegepakt voor een exhibitie. Ik deed het omdat ik er ook enkele dagen kon trainen in een club. Achteraf gezien had ik het beter niet gedaan.”