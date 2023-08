Bree

Opnieuw een klap voor de bewoners van de Triamantsite in Bree: de curatoren van de failliete vennootschappen ontbinden per 1 september de bestaande huurovereenkomst. Uiterlijk tegen eind november willen de curatoren de mensen ook uit hun serviceflats hebben. Tot dan mogen ze een ‘bezettingsvergoeding’ betalen overeenkomstig hun huur. De stad Bree schakelt een advocaat in.