Pukkelpop begint met hoop gezeik met Sophie Straat: smartlap is nog láng niet dood

‘Hoi, wij zijn Sophie Straat en wij zingen niet over gebroken harten, maar over mensen en maatschappelijke problemen. Een hoop gezeik dus’. Haar woorden hé. Speciaal geval, die Sophie op het Pukkelpop-podium.

De Amsterdamse eert de traditie van de Nederlandse smartlap (u wiegde gesjellig mee) en ze doet dat op originele wijze. Ze eert eigenlijk ook andere Nederlandse iconen, zoals Doe Maar in Tweede Kamer terwijl andere tracks leentje buur spelen bij Fleetwood Mac en de schrijfkracht van wijlen tekstdichter Lennert Nijgh. Smartlap is niet dood, klonk het. Eén track wijdde ze aan Sanda Dia. Pukkelpop al met van alles zien openen, maar dit was zelfs voor uw ouwe zak op de wei nieuw.

© Sven Dillen

© Sven Dillen