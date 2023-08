Peer

Cunina, een NGO dat sinds jaar en dag kinderen op de schoolbanken zet in ontwikkelingslanden, heeft in Peer het 30-jarig ambassadeursschap van Sabine De Vos gevierd. Al jarenlang zet de presentatrice die jarenlang voor VRT en VIER heeft gewerkt zich in voor Cunina. De NGO is in 8 ontwikkelingslanden actief om onderwijs bij kinderen te promoten.