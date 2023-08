Vrouw wil wandeling maken met de hond, maar wordt aan voordeur opgewacht door ongenode gast

Het voorval, dat werd opgenomen door haar cameradeurbel, verscheen in het lokale nieuws. Een lokale woordvoerder van de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission kwam er aan het woord. “Er zijn in Florida ongeveer 4.050 zwarte beren in het wild te vinden”, klinkt het. “Deze aan de voordeur van Gina was zo aanvallend omdat hij wellicht niet gedacht had dat er iemand zou zijn. En Gina en haar hond waren geschrokken omdat zij op hun beurt ook niet hadden gedacht dat er een beer zou zitten. Doordat zij zich hebben teruggetrokken door naar binnen te gaan, gaven ze de beer een signaal om ook te vertrekken.”

bekijk ook

Vrouw wil naar bed, maar vindt daar ongenode gast: “Ben doodsbang”

Ongenode gast verpest verjaardagsfeestje en gaat met alle cakejes aan de haal

(tica)