Remco Evenepoel gaat dé vraag over zijn toekomst niet uit de weg: “Of ik bij Quick-Step blijf? De koers is het voetbal niet”

Er werden in een soort van bunker verschillende onderwerpen besproken. Van het enorm zware WK op de weg en zijn triomf in de race tegen de klok tot hoe hij gescout werd door Quick-Step. En natuurlijk de vraag bij wie hij volgend jaar rijdt. INEOS misschien?

“Normaal rijd ik dan voor Quick-Step”, is het antwoord van Evenepoel, die later deze maand zijn titel in de Vuelta verdedigt na zijn spijtige exit uit de Giro. “Ik heb een contract tot het einde van 2026. Dat heeft ook met respect te maken. Een contract is een contract. Je kan niet zomaar zeggen van: Het beste en tot ziens. Zo gaat het niet. Bovendien is de wielerwereld niet de voetbalwereld. Daarin kan je gewoon 200 miljoen geven en een speler kopen. Als we de dingen rond onze grote ronde-ploeg kunnen verbeteren, zoals voeding bijvoorbeeld, dan zullen we snel op hetzelfde niveau als UAE en Jumbo zitten. Want we hebben al veel kennis in het team, alleen wij als renners al. Er zijn bijna geen geheimen meer in het peloton, iedereen weet hoe de rest werkt.”

Het fragment (vanaf 1:16:30):

Zo werkt er een ex-soigneur van INEOS nu bij Soudal - Quick-Step. “Ja, hij vertelt gewoon alles wat hij weet”, lacht Evenepoel. “Zo gaat het. Wat er in de bidons zit, wat er in de eetzakken zit én hoe ze rijsttaartjes maken. Dat is een gigantisch verschil met hoe het vorig jaar bij ons was! Al die kleine dingen kunnen ons helpen om aan de top te geraken. Ik geloof dat we het kunnen, echt waar. Ons niveau moet gewoon nog wat opgekrikt worden.”

Want Evenepoel weet: hoe meer concurrentie er is, hoe sterker het team wordt.

“Dan kunnen de renners die het best in vorm zijn mee naar de ronde”, klinkt het. “Dat hebben we wel nodig. Sommige renners worden anders te zeker van hun plekje. Ik ben dus blij met de komst van Mikel Landa, een grote naam toch. Met Laurens De Plus en Pavel Sivakov werd er geen akkoord gevonden en daar was ik een beetje door teleurgesteld. Met die twee kon je naar de oorlog gaan. Op een bepaald moment dacht ik dat onze kans om een topper te halen voorbij was. Maar nu is Landa erbij gekomen, hij weet hoe grote rondes gereden worden en gewonnen worden. Hij is nu 33 jaar en heeft voor twee jaar getekend. Landa brengt dus veel ervaring met zich mee naar het jonge grote ronde-team dat we hebben. Dit kan wel eens de beste move van Patrick (Lefevere, red.) zijn dit jaar. Al hoop ik dat er nog zeker één andere topper bij komt. Iemand misschien net onder Landa, maar tussen Ilan (Van Wilder) en Vervaeke/Cattaneo. Het is echter moeilijk om iemand in die categorie te vinden. Goedkoop zijn ze niet.”