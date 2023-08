Mattias Skjelmose slaat op briljante wijze dubbelslag en volgt Remco Evenepoel op in de Ronde van Denemarken

De Deen Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) heeft donderdag met de ritzege ook de leiderstrui veroverd van de Ronde van Denemarken, een vijfdaagse rittenkoers voor de Pro Series. Hij stapt daarmee in de voetsporen van Remco Evenepoel, die twee jaar terug hetzelfde had gedaan in finishstad Vejle.

Met zijn 209 kilometer tussen Vejen en Vejle was rit 3 niet alleen de langste etappe van deze Ronde van Denemarken, maar onderweg moesten er ook heel wat hellingen overwonnen worden. Het zorgde voor de derde dag op rij voor een interessant wedstrijdverloop. In de finale scheurde zich een selecte kopgroep af, met daarbij onder meer de Belg Florian Vermeersch.

Land- en ploeggenoten Mads Pedersen en Mattias Skjelmose waren de actiefste renners voorin, en wisten met veel aanvalswerk uiteindelijk de koers naar hun hand te zetten. Pedersen ging 24 kilometer voor de finish alleen naar de leiding, Deens kampioen Skjelmose maakte in de laatste tien kilometer op zijn eentje de oversteek. Skjelmose sloeg op de slothelling nog een klein gaatje op Pedersen, die op 0:10 tweede werd. Nog een Deen, Magnus Cort Nielsen, was derde op 0:44, Vermeersch vijfde op 0:49.

De 22-jarige Skjelmose, eerder deze zomer eindwinnaar van de Ronde van Zwitserland, neemt de leiderstrui over van de Noor Soren Waerenskjold, die in de finale werd afgeremd door een lekke band. Vermeersch is ook in de stand de beste Belg op een vijfde plaats, op 0:59 van Skjelmose. De Ronde van Denemarken duurt nog twee dagen.