Weg naar WK-goud op de zevenkamp ligt open voor toptalent Anna Hall door afwezigheid Nafi Thiam

Zaterdag gaat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest het 19e WK atletiek van start. De grootste Belgische ster, Nafi Thiam, is er niet bij vanwege een aanslepende achillespeesblessure. Bijzonder slecht nieuws voor ons land, maar ook voor fans van de zevenkamp. Het duel tussen Thiam en het aanstormende Amerikaanse talent Anna Hall beloofde immers vuurwerk op te leveren.

De in topvorm verkerende Hall hoopte Thiam in Boedapest van de troon te kunnen stoten. Door de afwezigheid van de tweevoudige olympische kampioene lijkt de weg naar het goud voor de 22-jarige Hall nu helemaal open te liggen.

Zo realiseerde Hall vorig jaar op het WK in eigen land de beste Amerikaanse prestatie op de zevenkamp in 30 jaar. Ze had toen een score van 6.755 punten en verbeterde daarmee haar toenmalige persoonlijke record met 300 punten. Niet veel later, in de winter van 2022, zette ze een absolute topprestatie neer op de vijfkamp. Met 5004 punten kwam ze in de buurt van het wereldrecord. Twee weken later, op het EK in Istanboel, zette Thiam orde op zaken door het wereldrecord zelf te verbeteren met een score van 5055.

In het Oostenrijkse Götzis in mei dit jaar kwam Hall in de buurt van het meetingrecord van Thiam (7013). Ze won de zevenkamp, maar beet uiteindelijk haar tanden stuk op de 7000 puntengrens. Het supertalent verbeterde haar PR tot 6988 punten. Thiam had op die leeftijd ‘slechts’ een score van 6810 punten achter haar naam staan.

Naast Thiam liet ook de Poolse vedette Adrianna Sulek verstek gaan voor het WK. Bij afwezigheid van de twee tenoren geldt de 30-jarige Britse Katarina Johnson-Thompson als belangrijkste uitdaagster voor Hall. De voormalige wereldkampioene lijkt volledig hersteld van haar achillespeesblessure en behaalde in Götzis een knappe score van 6556 punten. De Belgische Noord Vidts geldt als schaduwfavoriet.