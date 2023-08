De Limburgse Sara stapt in het ‘We Zien U’-busje van Lotte Vanwezemael. — © VRT

Hasselt

In de nieuwe reeks We Zien U – nu op VRT MAX – praat Lotte Vanwezemael met de Limburgse Sara, die op haar sportclub te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag van iemand die ze kende. Uit de tweede aflevering blijkt dat slachtoffers steeds vaker in dialoog willen gaan met hun dader.