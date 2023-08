Jona-Léan is 9, maar is net zoals zijn papa, opa én overgrootvader in de ban van het duivenmelken

Achterkleinzoon Jona-Léan (9) toont een bijzondere witte duif. — © len

“Ik zie zoe gere m’n duivenkot, daar te zijn is m’n grootst genot.” Het zijn de iconische woorden die Bobbejaan Schoepen al zong in 1950. Maar ze zouden net zo goed het motto kunnen zijn van de familie Hasevoets uit Kozen (Nieuwerkerken). Stamvader Florimond (78), Flor voor de vrienden, is al zo’n 46 jaar duivenmelker, sinds 1977. Ondertussen deelt hij die passie met zijn zonen Dirk (57) en Patrick (55), kleinzoon Kristof (33) en zelfs achterkleinzoon Jona-Léan (9). En dan mogen we ook Flors vrouw Jeanine Appeltans (76) niet vergeten, die ook mee voor de duiven zorgt.

“Eigenlijk was ik een vogelliefhebber en was mijn vader de duivenman”, vertelt Flor. “Maar toen hij 70 werd, werd het moeilijker om voor de duiven te zorgen. In 1977 heb ik de fakkel overgenomen. Eerst met een kleine duiventil die nog aan het huis gemetst was, door de jaren heen hebben we er een hele batterij van duivenkoten bij opgetrokken.”

Verslaving

“Hier zitten nu ongeveer 400 duiven”, vult zoon Patrick aan. “Zo’n 100 gebruiken we voor wedstrijden, de andere zijn de vrouwtjes of de kweekduiven.” Flor toont ondertussen de vele classeurs met een stamboom van elke duif. “Ik kweek al meer dan 45 jaar. De goede bloedlijnen houden we bij. Altijd zijn we op zoek naar de beste combinaties. Duivensport is voor mij geen hobby, maar een verslaving.”

De familie speelt dan ook niet tegen elkaar, maar samen. “We concentreren ons elk op onze eigen duiven en verschillende afstanden”, vertelt Patrick. “Maar we nemen altijd deel onder dezelfde naam.” Vroeger was dat Flor en Zonen, sinds vier jaar is dat Hasevoets Flor & D & P & K. Want ook kleinzoon Kristof (33) kreeg de microbe toen te pakken. “Ik wilde voor Vaderdag een duif voor mijn papa kopen, maar raakte zo zelf ook geïntrigeerd”, lacht Kristof. “Ondertussen heb zelfs nog een duivenkot bijgezet in de tuin van opa voor mijn eigen duiven.”

Ook Kristofs zoon Jona-Léan (9) komt regelmatig mee om de duiven te verzorgen. Trots toont hij een bijzonder wit exemplaar. “Ik houd ook al enkele duiven hier, maar ik zou er graag nog meer willen”, zegt hij enthousiast. “Ik wil later ook aan wedstrijden deelnemen.”

Maar liefhebbers zoals de familie Hasevoets staan onder druk in de duivensport. “In andere sportcategorieën maken ze een onderscheid tussen professionals en amateurs, in de duivensport niet”, vertelt Patrick. “Zo wordt het voor de gewone man moeilijker om te winnen. Daardoor haken veel liefhebbers af.”

4 generaties duivenmelkers: stamvader Flor, zoon Patrick, achterkleinzoon Joa-Léon en kleinzoon. — © len

Wondermiddeltjes

Al heeft de familie Hasevoets toch een mooi palmares. In de woonkamer staan de muren en kasten vol bekers en foto’s van de vele successen. Onder meer 16 provinciale titels mogen ze op hun naam schrijven. Het meest trots is Flor niet op een medaille van zijn duifjes, maar op zijn trofee van ‘De Verdienstelijkste Duivenliefhebber van Limburg’.

Om hun duiven in topconditie te krijgen, gebruikt de familie Hasevoets zo hun eigen wondermiddeltjes. “Ik neem zelf kurkuma en zwarte peper voor mijn gezondheid en dat geef ik ook aan mijn duiven”, vertelt Flor. Maar dat is niet zijn enige geheim. “Pa laat speciaal look overkomen uit Frankrijk”, zo verklapt zoon Patrick. “Hij perst dan 10 kilo looktenen. Die mengt hij met jenever om schimmel tegen te gaan. Die cocktail mengt hij dan onder de duivenvoeding. Het zijn middeltjes van de oude stempel, maar ze werken nog altijd.”

Familiegebeuren

Maar ook nieuwe snufjes zijn de familie duivenmelkers niet vreemd. “Sommige duiven rust ik uit met een GPS-tracker”, vertelt Kristof. “Onze duiven halen snelheden van boven de 100 km/uur als de wind mee zit. En we komen ook meer te weten over hun routes. Zo vliegen duiven bijvoorbeeld niet altijd rechtdoor. Als ze vanuit Frankrijk via Sint-Truiden passeren, dan volgen ze gewoon de N80 en draaien ze af in Kortenbos, net zoals wij.”

Het duiven melken blijft bij de Hasevoetsen vooral een echt familiegebeuren. “Op zaterdag verzorgen we telkens de duiven en dan zorgt oma dat er ’s middags spek op tafel komt”, vertelt Kristof. “In het wedstrijdseizoen komen we in het weekend met de hele familie samen. Om de beurt zorgt iemand voor het eten. Duif eten we niet, daarvoor is onze band met de diertjes te hecht. Samen wachten we dan tot onze duiven ‘vallen’ en checken we vol spanning de tijden. Als wij winnen, is het uiteraard feest.” En dat is toch het allerschoonste, zo vindt Flor: “Dat de duivensport heel onze familie zo dicht bij elkaar brengt.”