Spectaculaire lichtshow eindigt abrupt wanneer honderden drones tegelijk uit de lucht vallen

Een lichtshow in het Chinese Guangdong is vrijdag abrupt geëindigd. Heel wat toeschouwers zaten te kijken toen plots alle drones naar beneden vielen. Alles werd donker en de lichtshow werd uiteindelijk geannuleerd. Er vielen geen gewonden bij het incident. “Gelukkig, want er zijn zeker honderd drones gevallen”, aldus een medewerker.