Vijf op een rij? ‘Jumbo-Visma neemt geluksbrenger/luxehelper Sepp Kuss ook mee naar de Vuelta’

Het is nog even wachten op de officiële aankondiging van het team dat Jumbo-Visma naar de Vuelta zal sturen om Primoz Roglic en Jonas Vingegaard te ondersteunen in de strijd met onder andere Remco Evenepoel. Maar volgens verschillende bronnen zal Sepp Kuss daar zeker bij zijn.

Goed voor zijn vijfde opeenvolgende grote ronde, met als doel: een vierde grote ronde winnen na de voorbije twee Tours en de meest recente Giro. Enkel de Vuelta van 2022 sloot Kuss niet af als helper van de winnaar na de val van Roglic. Toen ging de eindwinst naar Evenepoel.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Kuss het gezelschap van Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Robert Gesink, Attila Valter en Jan Tratnik. Kuss is momenteel op hoogtestage in Colombia, maar viel nog hard in de voorlaatste etappe van de Tour.

“De val was niet ideaal, maar niemand kon er wat aan doen”, zei hij destijds. “Carlos Rodriguez’ wiel ontplofte in het midden van de bocht en ik schoof over hem heen. We belandden allebei op ons gezicht. Dat is niet hoe je een bergrit wil beginnen. Gelukkig kwam ik de dag door. Ik had heel veel pijn, maar ik wilde de finish in Parijs niet missen. Dit jaar is echt geweldig. De Vuelta? Dat moeten we nog even bekijken. Ik zou het leuk vinden om te rijden, maar dan moet ik wel weer 100 procent hersteld zijn”, klonk het bij Kuss.