Ploegmaat van Lotte Kopecky schopt wild om zich heen na mislukt WK: “Als ik dit had geweten, was ik thuisgebleven”

Terwijl Lotte Kopecky naar de regenboogtrui soleerde, werd het WK op de weg een kleine ramp voor Christine Majerus. De Luxemburgse veterane kreeg al vroeg af te rekenen met pech en gaf niet veel later op. Nu heeft ze haar beklag gedaan over de hulp - of beter: het gebrek eraan - die ze kreeg na haar lekke band.

“Als ik dit had geweten, was ik thuisgebleven”, aldus de Luxemburgse kampioenen op haar Instagram-pagina. “Een vreselijke ecologische voetafdruk voor maar tien kilometer koers... Een lekke band in het begin van een wedstrijd is normaal gesproken geen groot probleem, maar met een (te) groot peloton, een gedeelde ploegleiderswagen (nummer 21) - die in gebruik was vanwege een in de achterhoede gevallen renster uit Oekraïne - en bovenal een neutrale wagen van Shimano die mijn verzoek voor een wielwissel negeerde, was mijn koers al gedaan voordat hij überhaupt begonnen was. Ik klaag publiekelijk normaal niet veel wanneer de dingen niet gaan zoals je wil, maar dat is hier niet mijn punt. Meestal als ik mijn best doe, krijg ik wat ik verdien.”

Dat gevoel hield Majerus nu niet over aan het WK in Glasgow. “Ik kan ermee leven als ik faal, maar op het WK was het extreem oneerlijk. Daar ik het niet eens kon proberen. Ik snap natuurlijk ook wel dat niet iedereen ploegleiderswagen nummer één kan hebben en dat niet iedereen mij steun wil bieden. Ik dacht dat die lelijke blauwe auto’s van Shimano er altijd waren om je te helpen, maar blijkbaar zijn ze er alleen maar om nog eens vijf of meer auto’s aan de al te lange karavaan toe te voegen. Waarom zijn jullie er, als jullie niks doen?”

De veterane van topploeg SD Worx wist naar eigen zeggen dat haar WK meteen voorbij was toen ze eindelijk hulp kreeg. “De helikopters waren kilometers ver weg. Ik haalde enkel nog geloste rensters in. Ik heb gereden tot de jury mij uit koers haalde en dat was het dan. Sorry aan het team dat ons dagenlang verzorgde zonder resultaat, sorry aan mijn trainer voor al het frustrerende werk, sorry aan mijn nicht die mijn fans moet terugbetalen, sorry aan het thuisfront, sorry aan mezelf. Koop geen Shimano-producten!”, sloot Majerus af met een sneer.